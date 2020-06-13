Samanyolu Haber /Gündem / Rüşvetçi polislere suç üstü! /13 Haziran 2020 18:17

Rüşvetçi polislere suç üstü!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 39 kişiden aralarında polis ve iş adamlarının da olduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SHABER3.COM

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fazla tonajlı kamyon ve TIRların tonajlarının düşük gösterilerek kamu görevlileri ile rüşvet alışverişine girdikleri iddiaları üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve Mali Büro ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Emniyet amiri, polis memurları, nakliyatçı ve işadamlarının da bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. 

EMNİYET AMİRİ "RÜŞVET" İDDİASI İLE TUTUKLANDI

Emniyet'te işlemlerin tamamlanmasının akabinde adliyeye sevk edilenlerden 1'i Emniyet amiri, 9 polis memuru ile 4 sivil şahsın aralarında olduğu 14 kişi "rüşvet aldıkları" iddiası ile tutuklandı.

4 polis memuru ise ev hapsi ile cezalandırıldı. Operasyonda gözaltına alınan diğer 21 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rüşvetçi polislere suç üstü! Sonraki Haber >>

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Tören geçişi sırasında dehşet

Tören geçişi sırasında dehşet

Kardelen Söyleşileri

Kardelen Söyleşileri

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

İkinci George Floyd vakası!

İkinci George Floyd vakası!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:02:10