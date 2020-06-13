Rüşvetçi polislere suç üstü!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fazla tonajlı kamyon ve TIRların tonajlarının düşük gösterilerek kamu görevlileri ile rüşvet alışverişine girdikleri iddiaları üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.







Soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve Mali Büro ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Emniyet amiri, polis memurları, nakliyatçı ve işadamlarının da bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı.





EMNİYET AMİRİ "RÜŞVET" İDDİASI İLE TUTUKLANDI





Emniyet'te işlemlerin tamamlanmasının akabinde adliyeye sevk edilenlerden 1'i Emniyet amiri, 9 polis memuru ile 4 sivil şahsın aralarında olduğu 14 kişi "rüşvet aldıkları" iddiası ile tutuklandı.





4 polis memuru ise ev hapsi ile cezalandırıldı. Operasyonda gözaltına alınan diğer 21 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.