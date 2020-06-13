Kendi hesabına servet aktarmış!

Türkiye'de de birçok şirkette yatırımları varken 2018'de iflas eden Dubai merkezli Abraaj Group'un iflas davası Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) devam ediyor.





Tasfiye yetkilileri, şirketin eski genel müdürü (CEO) Arif Naqvi'nin 385 milyon doları şirketten kendi hesabına aktardığını tespit etti ve belgeleri mahkemeye sundu.







Bloomberg’in haberine göre, New York’ta devam eden davada Naqvi ile birlikte Abraaj’ın 6 eski üst düzey idarecisi yargılanıyor.





Naqvi’nin 2009 ile 2018 yılları arasında toplamda 3 bin 700’ü aşan işlemde 385 milyon doları zimmetine geçirdiği iddia ediliyor.





LONDRA’DA EV HAPSİNDE





Suçlamaları reddeden Naqvi, İngiltere’nin başşehri Londra’da ev hapsinde tutuluyor. Naqvi'nin mahkeme kararı ile ABD'ye iade edilebileceği kaydediliyor.





Türkiye’de Acıbadem Hastaneleri’nden Yörsan’a pek çok şirkete yatırım yapan ve küresel yatırımlarının değeri 14 milyar doları bulan Abraaj, dünyanın en büyük girişim sermayesi şirketlerinden biriydi.





2002 yılında kurulan ve enerjiden sağlığa, bankacılıktan emlağa kadar Afrika, Asya ve Latin Amerika’da büyük yatırımları olan Abraaj, Orta Doğu’nun en büyük özel girişim girişim sermayesi şirketiydi.





Dubai’de mali düzenleyici otorite, şirkete yatırımcıları aldatmak ve fonları kötüye kullanma suçlamalarıyla şirkete 315 milyon dolarlık ceza kesmişti.