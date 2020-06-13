Samanyolu Haber /Ekonomi / Kendi hesabına servet aktarmış! /13 Haziran 2020 18:29

Kendi hesabına servet aktarmış!

Dünyanın en büyük girişim sermayesi şirketlerinden biriyken 2018 yılında iflas eden Dubai merkezli Abraaj Group’un tasfiye devam ediyor. Tasfiye yetkilileri, grubun eski CEO’su Arif Naqvi’nin şirkette 385 milyon dolarlık (2,7 milyar TL) hırsızlık yaptığını öne sürdü.

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Türkiye'de de birçok şirkette yatırımları varken 2018'de iflas eden Dubai merkezli Abraaj Group'un iflas davası Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) devam ediyor. 

Tasfiye yetkilileri, şirketin eski genel müdürü (CEO) Arif Naqvi'nin 385 milyon doları şirketten kendi hesabına aktardığını tespit etti ve belgeleri mahkemeye sundu.

Bloomberg’in haberine göre, New York’ta devam eden davada Naqvi ile birlikte Abraaj’ın 6 eski üst düzey idarecisi yargılanıyor. 

Naqvi’nin 2009 ile 2018 yılları arasında toplamda 3 bin 700’ü aşan işlemde 385 milyon doları zimmetine geçirdiği iddia ediliyor.

LONDRA’DA EV HAPSİNDE

Suçlamaları reddeden Naqvi, İngiltere’nin başşehri Londra’da ev hapsinde tutuluyor.  Naqvi'nin mahkeme kararı ile ABD'ye iade edilebileceği kaydediliyor.

Türkiye’de Acıbadem Hastaneleri’nden Yörsan’a pek çok şirkete yatırım yapan ve küresel yatırımlarının değeri 14 milyar doları bulan Abraaj, dünyanın en büyük girişim sermayesi şirketlerinden biriydi.

2002 yılında kurulan ve enerjiden sağlığa, bankacılıktan emlağa kadar Afrika, Asya ve Latin Amerika’da büyük yatırımları olan Abraaj, Orta Doğu’nun en büyük özel girişim girişim sermayesi şirketiydi.

Dubai’de mali düzenleyici otorite, şirkete yatırımcıları aldatmak ve fonları kötüye kullanma suçlamalarıyla şirkete 315 milyon dolarlık ceza kesmişti.
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