Rusya'da demografik kriz artıyor

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





1947'de ulaşılan ölüm oranları 2022 yılında aşıldı. Rusya’nın nüfusu son bir yılda 566 bin kişi azalarak 146 milyon 424 bin kişiye geriledi.





Böylece nüfus üst üste beşinci yılda da azalmaya devam etti. Rusya'nın nüfusu 2021'de 600 bin kişi azalmıştı. 2021'de 1,3 milyon bebek doğarken 2022'de bu sayı 1,2 milyona geriledi.





Uzmanlar 2024'e gelindiğinde doğan bebek sayısının 1 milyona kadar düşeceğini öngörüyor. Ancak Ukrayna’nın farklı bölgelerinden gelenlerle ve eski Sovyet coğrafyasından aldığı göçlerle Rusya Federasyonu nüfusunu dengelemeye çalışıyor.





Evlenenlerin sayısı azaldı, boşananların sayısı arttı





Rusya'da evlenen çiftlerin sayısı da bir önceki yıla kıyasla azaldı. 2022’de Rusya’da evlilik sayısı %5.5 seviyede geriledi. Ayrıca Rusya’da zaten düşük olan doğum oranları her geçen yıl daha da azalıyor. Son yapılan araştırmaya göre Ruslar arasında doğum oranı 2022 yılında yüzde 6,5 oranında düştü.





Duma Başkan Yardımcısı Anna Kuznetsova, Ocak-Eylül 2022 döneminde Rusya’da doğumların yüzde 6,5 azaldığını söyledi. Ülkede her 10 evlilikten yedisinin boşanmayla neticelendiğini aktaran Kuznetsova, aile altyapısının ve ailevi değerlerin geliştirilmesi için önlemlerin alınacağını belirtti.





Demografi uzmanları, Rusya'da demografik sorunların artarak devam ettiğine dikkat çekiyor. Araştırmalara göre 2022’de yüzde 6’dan fazla düşen doğum oranları, 2023'te %8-10 oranına ulaşacak.





Demografik düşüşün sebebepleri





Rusya’da devlet yetkilileri, 2001’den bu yana en düşük seviyeye gerileyen doğum oranının artırılması konusunda halkın fikrine başvuruyor. E-Devlet Hizmetleri aracılığıyla düzenlenen ankette gençlere neden çocuk sahibi olmayı bıraktığını yada istemediği soruluyor. Ayrıca vatandaşlara doğumları artırmak için uygulanan devlet politikaları hakkındaki fikirleri soruluyor.





Çocuk sayısına göre devlet yardımlarının, emekli maaşının, ücretli izin süresinin artırılmasının ve indirimli konut kredisi ile kira indirimi gibi desteklerin vatandaşların çocuk yapma kararlarında etkili olup olmadığı da sorulan sorular arasında.





85 bölgede yapılan ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı.





Birkaç faktörden en dikkat çekeni ise gençlerin maddi yetersizlikleri ilk planda ortaya koymaları. Barınma ve olası aile geliri en çok adlandırılan sebepler arasında ilk sırada yer aldı.





Ayrıca gençlerden gelen teklifler arasında, çocuk yardımlarının artırılması, doğum izninin artırılması, babalara ücretli doğum izninin bir aya çıkarılması, çok çocuklu ailelere daha geniş imkanlı ipotek kredi faizlerinin düşürülmesi gibi çok sayıda teklif ve öneri sunuldu.