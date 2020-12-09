Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Azerbaycan'a 'domates' misillemesi mi? /09 Aralık 2020 23:17

Rusya'dan Azerbaycan'a 'domates' misillemesi mi?

Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı zafer sonrası başkent Bakü'de yapılacak olan geçit töreninde Ermeni ordusundan ele geçirilen Rus yapımı silahların da sergileneceği belirtildi. Bu durumun Rusya'yı memnun etmediği ve bu nedenle de Azerbaycan'a karşı domates yasağını devreye soktuğu iddia ediliyor. Domates'in ise Azerbaycan'ın petrolden sonra ihraç ettiği en yüksek ikinci ürün kalemi olduğu biliniyor.

SHABER3.COM

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Rusya'da tarım ürünlerini denetleyen kurum olan Rosselhoznadzor, Azerbaycan'dan domates ithalatının, sevk edilen domateslerde pestisit (zararlı tarım ilaçları) bulunduğu gerekçesiyle 10 Aralık'tan itibaren durdurulacağını duyurdu. Açıklamada pestisitlerin yayılmasını önlemek için yasağın gerekli olduğu vurgulandı.

Domates ithal yasağı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer nedeniyle başkent Bakü'de Türk askerleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla askeri geçit tören düzenlediği gün yürürlüğe girmiş olacak.

Domates yasağını "Rusya'nın Azerbaycan'ın zafer törenine verdiği bir cevap" olarak değerlendiren Bakü Ekonomi Araştırmaları Merkezi'nden Gubad İbadoğlu, geçit töreninde Azerbaycan'ın Ermeni ordusundan ele geçirdiği askeri teçhizatların da sergileneceğini ve bunların önemli bir bölümünün de Rus yapımı olduğuna dikkat çekti. İbadoğlu, törenin bu nedenle Rus askeri endüstrisini gözden düşüreceği değerlendirmesini yaptı. 

Rus kaynaklarına göre ülkenin dışardan domastes ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Azerbaycan, Rusya'nın en büyük domates tedarikçisi konumunda bulunuyor. Domates, ihracatının büyük bir bölümünü petrol ürünleriyle yapan Azerbaycan'ın ise yurt dışına sattığı malların yüzde 1'ini oluşturuyor.

Rusya, Suriye sınırında 2015 yılında Türkiye tarafından bir Rus askeri jetinin düşürülmesi sonrasında da Türkiye'den domates alımını durdurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'dan Azerbaycan'a 'domates' misillemesi mi? Sonraki Haber >>

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:05:32