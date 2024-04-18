Rusya'nın Ukrayna'daki kayıpları 50 bini aştı

Gerçek ölü sayısının bundan daha yüksek de olabilir.









'Kıyma makinesi' stratejisi

BBC ve Mediazona'nın hazırladığı, ölümü doğrulanan Rus askerlerin listesi, Rusya'nın savaş stratejisinde uyguladığı değişikliklerin insani maliyetini gözler önüne seriyor.

Aşağıdaki grafik, Ocak 2023'te Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde geniş çaplı bir saldırı başlatan Rus ordusunun kayıplarında keskin bir artış yaşandığını gösteriyor.









Ukrayna'da 50 binden fazla Rus öldü

Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) adlı kuruluşa göre Rusya, Vuhledar şehrini almaya çalışırken "insan dalgasıyla cephe saldırıları" stratejisini uyguladı ancak bu etkisiz oldu.

Mezarların sayımı

BBC ve Mediazona ile birlikte çalışan gönüllüler, savaşın başlangıcından bu yana Rusya'daki 70 mezarlıkta yeni askeri mezarları sayıyor.

Bogorodskoya mezarlığı

BBC, savaşın başlangıcından bu yana ölen Rusların en az beşte ikisinin savaştan önce ülkenin ordusuyla hiçbir ilgisi olmayan kişiler olduğunu tahmin ediyor.

O tarihten bu yana ise Rusya Savunma Bakanlığı aynı politikayı yürütüyor.









Wagner'in görevlendirdiği mahkumlar daha uzun yaşadı

BBC son analizinde cephede öldürüldüğünü bilinen 9 bin Rus mahkuma odaklandı.

Mahkumlar doğrudan cepheye gönderildi

Wagner yönetiminde askere alınan mahkumlara savaşa gitmeden önce iki haftalık bir askeri eğitim veriliyordu.

'Ölmeye hazır olun'



