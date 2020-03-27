Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı! Adaleti zedeleyecek... /27 Mart 2020 17:39

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı! Adaleti zedeleyecek...

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ceza infaz indirimi ile ilgili önerilerini paylaştı. Karamollaoğlu, "İnfaz düzenlemesi mevcut haliyle toplumsal barışı tesis edecek anlayıştan uzak." dedi.

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin sosyal medya hesapları üzerinden infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "af" düzenlemelerinin dönem dönem toplumsal bir ihtiyaç olarak kendisini gösterebildiğini belirtti. 

213 bin kapasiteli cezaevlerinde 292 bin kişinin kaldığına dikkati çeken Karamollaoğlu, burada nihai amacın cezaevlerindeki doluluğun azaltılması değil toplumsal bir talebin, adalet ve vicdan zemininde giderilmesi olması gerektiğini vurguladı.


"Bu düzenleme Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olmamalı"

Çalışmalar çerçevesinde oluşturdukları düşünce, tespit ve önerilerin yer aldığı rapora da değinen Karamollaoğlu, kamuoyuna yansıyan "ceza infaz düzenlemesinin" mevcut haliyle toplumsal barışı tesis edecek bir anlayıştan uzak olduğunu iddia etti.

Karamollaoğlu, nüfus ile hükümlü sayısı oransal olarak kıyaslandığında en kötü tabloya sahip ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret etti. Bu düzenlemelerin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olmayacak şekilde yapılması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Eşitlik ve adalet duygusunu zedeleyecek bir düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nden dönecektir" değerlendirmesinde bulundu.
"Adalet ile beraber millet de zarar görür"

 Adalet mekanizmasındaki en temel sıkıntılardan birisinin suç ve ceza arasındaki orantısızlık ve uyumsuzluk olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

Hukuki düzenlemelerin yanı sıra psikolojik, sosyal ve toplumsal önlemler da hayata geçirilmelidir. Af, ceza indirimi, yargı reformu gibi kapsamlı düzenlemelerin temelinde esas olan hükümlüyü topluma kazandırmaktır. Aksi takdirde getirilen af düzenlemelerinin suç oranlarının azaltılmasında, topluma olumlu bir etkisi olmadığı geçmiş af örneklerinde görülmüştür.

Af konusunun ciddi bir iş olduğu hususunda bir kez daha uyarıda bulunduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Bu tür düzenlemeler, toplumsal etkileri düşünülmeden, popülist bir yaklaşımla ele alınmamalıdır. Adalet cezaevlerini boşaltarak değil, suç üreten iklimi düzelterek sağlanır. Hükümetlerin görevi suçluyu değil, suçu ortadan kaldırmaktır. Aksi takdirde bundan sadece adalet değil, millet zarar görür" diye konuştu.
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Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

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