Samanyolu Haber /Ekonomi / Sadece Amerikalılara değil yerlilere de ödemiyorlar /06 Ekim 2020 11:35

Sadece Amerikalılara değil yerlilere de ödemiyorlar

AKP hükümetinin sağlıkta yabancı ilaç firmalarından sonra yerli tıbbi cihaz üreticilerine de ödeme yapmadığı ortaya çıktı.

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Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk, “Yerli ve milli olan tıbbi cihaz üreticilerinin devletten yaklaşık 20 milyar lira alacağı var, firmalardan tahsilat için feragatname istendi” dedi.

Öztürk, yazısında şunları kaydetti: “Yerli ve milli olan tıbbi cihaz üreticilerinin devletten yaklaşık 20 milyar lira alacağı var. Yerli üretici olarak hammaddeyi dövizle alıyor, ürettiğini TL karşılığı satıyor. Eğer, aynı ürünler dövizle satılmış olsa alacakları 28 milyar lirayı bulacaktı. Sağlık Uygulama Tebliği’nde, firmaların görüşü bile alınmadan tek taraflı kararlar sonucu bugün 550 bin ürünün fiyatı 2010 yılından bu yana hiç değişmedi.. Yalnız tıbbi cihaz üreticilerine değil, ilaç firmalarına da Sağlık Bakanlığı tarafından bir yazı gönderildi. Devletten alacağını tahsil etmek istiyorsan, indirim yapacaksın. İndirim yaptın yaptın, yapmazsan alacağın ödenmeyecek. Devleti bilenler, böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyor.”

YÜZDE 6 İNDİRİM, ÖDEME OCAK 2021’DE

Öztürk’ün yazısında paylaştığı bakanlıktan firmalara gönderilen yazıda şunlar kaydedildi: “Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın duyurusuna istinaden Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerine 31.08.2020 tarihi itibari ile tek düzen muhasebe sisteminde muhasebe kayıtlarına alınmış olan borçlar için;

İlaç alımlarına ilişkin Gerçek ve Tüzel kişilerden alınacak feragatname doğrultusunda talep edilen alacak tutarından yüzde 6 indirim yapılarak kalan tutarın yüzde 40'ı Ekim 2020 döneminde, kalan yüzde 60' ı ise Ocak 2021 de ödenmek üzere.

Feragatnamede bulunmak isteyen firmalar için feragatname ve dilekçe örneği yazımız ekinde olup feragat dilekçeleri ile birlikte ivedilikle ilgili sağlık tesisine müracaat etmeleri gerekmektedir. Gereğini bilginize önemle rica ederim.”

ABD ELÇİSİ AÇIKLAMIŞTI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, devlet hastanelerinin ABD’li ilaç firmalarına 2,3 milyar dolar borcu olduğunu, bu meblağın ödenmemesi halinde firmaların Türkiye piyasasından çekilmeyi düşündüklerini açıklamıştı.,
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