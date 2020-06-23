Samanyolu Haber /Gündem / Salgının ortasında turnuva düzenleyen ünlü raket Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı /23 Haziran 2020 16:20

Salgının ortasında turnuva düzenleyen ünlü raket Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Dünya 1 numarası ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Djokovic, aşı karşıtı tutumuyla tenis dünyasında tepki toplamıştı.

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Ünlü raket Novak Djokovic, bir açıklama yayımlayarak koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'dan Belgrad'a dönüşünde test yaptırdığını belirten Djokovic, kendisinin yanı sıra eşi Jelena'nın da koronavirüse yakalandığını açıkladı. Çiftin çocuklarının testleri ise negatif çıktı.

Djokovic, 14 gün boyunca kendini karantinaya aldığını ve beş gün içinde tekrar test yaptıracağını da belirtti.

Turnuva yeni vakalara davetiye çıkardı

Adria Tur'a katılan Bulgar raket Grigor Dimitrov ve Hırvat raket Borna Coric'in yanı sıra pek çok sporcu ve antrenörlerin de test sonuçlarının pozitif olduğu duyurulmuştu. Salgına yakalananlar arasında Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki de bulunuyordu.

Djokovic ise açıklamasında 'ihtiyacı olan kimseler için para toplandığı' gerekçesiyle turnuvayı savundu.

Aşı karşıtı tutumuyla bilinen Novak Djokovic, bu inadını koronavirüs konusunda da sürdürmesiyle büyük tepki toplamıştı. Djokovic, maçlara çıkması için aşının zorunlu tutulması halinde kortlara dönmeyebileceğini söylemişti.
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