Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

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MEHMET ALİ ŞENGÜL İÇİN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA DUALAR OKUNDU





Yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğü hastanede ruhunun ufkuna yürürken Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kadim dostu ve dava arkadaşı Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurlanmıştı.





Hanau mezarlığına akın eden Hizmet gönüllerine, gökyüzünden rahmet yağmurları eşlik etti. Alana vefalı dostlarının omuzlarında tabutun içinde getirilen Mehmet Ali Hocamızın cenaze namazını Cuma Ördü kıldırdı. Pandemi sebebiyle az sayıda kişinin katınılmasına rağmen Dünya'nın dört bir yanında Mehmet Ali Şengül için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazlarında Mehmet Ali Şengül ile hatıralar paylaşıldı, hatim duaları yapıldı

SEDAT PEKER’DEN AKP VE SOYLU’YA YENİ MESAJ





Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedefe koyan açıklamalarına devam ediyor. Soylu ile birlikte AKP’ye de seslenen Peker, “Seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz. Daha önce söylediğim şeyi bir daha söylüyorum: Allah değilsiniz, devlet değilsiniz” ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında ne faiz artışı ne faiz indirimi beklentisi vardı. Beklenen gerçekleşti, Banka faizi yüzde 19’da sabit tuttu. Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

Açıklamada "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

BİDEN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNE CUMHURİYETÇİ BİR İSMİ ADAY GÖSTERDİ

Zor günler geçiren ABD- Türkiye ilişkileri yeni bir döneme giriyor. ABD Başkanı Joe Biden, Ankara Büyükelçiliği görevine sürpriz bir ismi aday gösterdi .





Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump muhalifi olarak bilinen ,eski Arizona senatörü Jeff Flake senatodan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için onay bekleyecek .

Flake, adaylığı ile ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın ardından Demokrat partili Başkan Biden'a teşekkür etti. Cumhuriyetçi politikacı, "ABD'nin uzun yıllardır NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerinin stratejik önemi göz önüne alındığında Başkan Biden'ın bana yönelik güveninden onur ve gurur duyuyorum. Bu, her iki ülke açısından önemli bir dönemde son derece önemli bir görev" dedi.





59 yaşındaki Flake'in resmi olarak göreve atanabilmesi için adaylığının Senato'da da onaylanması gerekiyor. New York Times gazetesi, Flake'in adaylığını "yüksek profilli bir diplomatik göreve tanınmış ılımlı bir Cumhuriyetçi getiriliyor" şeklinde nitelendirdi.





Flake 18 yıllık Kongre üyeliği öncesinde 1980'li yılların başında bir süre Afrika'da yaşamış, Güney Afrika'da Mormon misyonerliği, Namibya'da da Demokrasi Vakfı yöneticiliği yapmıştı.





AKŞENER'DEN İLGİNÇ AÇIKLAMA: ADAYIMIZ 13’ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI OLACAK





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidar kanadının her yerde “İYİ Parti’nin, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusunu yönelttiğini belirterek “Buradan kendilerine açık ve net cevap vermek istiyorum; rahat olun ağalar, stres yapmayın, kendinizi de çok yıpratmayın, yaşlı başlı adamlarsınız, yapmayın. Siz hiç merak etmeyin bizim cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak. Kesin bilgi, yayalım” diye konuştu.





DÜNYANIN EN DÜRÜST ŞEHİRLERİ LİSTESİNDE TÜRK ŞEHRİ YOK





Twinner adlı araç satışı yapan bir firma dünyadaki en dürüst şehirleri görmek için dünya genelinde bir araştırma yaptı ve rapor yayınladı.

Araştırmada, otomobil acentalarındaki satışlardan hükümetlere, hırsızlıktan vatandaşlık görevlerine kadar pek çok alanda toplumun farklı sektörlerindeki vatandaşların ne kadar dürüst olduğunu karşılaştırmak için en iyi 75 büyük küresel şehir sıralaması yapıldı.

Listede ilk üç şehir sırayla Zürih, Tokyo ve Avustralya'dan Adelaide olurken Türkiye'den herhangi bir şehir ilk 75 içine giremedi.

Twinner'ın dünya çapında otomobil bayilerine nasıl bakıldığını görmek isteyerek başlattığı ancak daha sonra genişleterek tüm şehrin dürüstlüğü üzerine gerçekleştirdiği bu çalışmada şehirler bir bütün olarak ele alındı ve sonuncu olan şehir anonim tutularak diğer tüm şehirlere referans olması adına en düşük seviye olarak baz alındı.

Kötü sonuç alan şehirlere dair olumsuz bir imaj oluşturmamak adına verileri incelenen 350 şehirden sadece en iyi 75 şehre yer verildi. Çin ve Latin Amerika'daki bazı şehirler veri yetersizliği sebebiyle otomatik olarak liste dışı kaldı.





HDP'NİN BİR BİNASINA DAHA SİLAHLI SALDIRI

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir'deki parti binasına saldırı düzenlenmiş parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetmişti . Bu saldırının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunuldu.

Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldıran bir şahsın olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Saldırıyı gerçekleştiren A.T.D. (28) isimli şahıs olay yerinde gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın HDP ilçe binasına ticari taksiyle geldiği, 2018 yılında de aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve “mala zarar verme” suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

Şahsın psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul'a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesinde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.