Samsun’da zafer gecesi! A Milli Takım liderliği bırakmadı…

Sözcü'de yer alan habere göre Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımımız Galler’i 2-0 mağlup etti.



Letonya deplasmanından son dakika golüyle 3 puanla dönen ay yıldızlılar Samsun’da ağırladığı Galler’i oyuna sonradan giren Umut Nayir ve Arda Güler’in golleriyle devirdi.



Hakan Çalhanoğlu’nun penaltı kaçırdığı, 2 golümüzün VAR’a takıldığı maçta tam sıkıntıya girerken şeytanın bacağını kırdık ve 3 puanı aldık.



Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Galler karşısında etkili bir futbol ortaya koyan millilerimiz ikinci yarıda bulduğu gollerle zafere uzandı ve grup liderliğini bırakmadı.



Bu sonucun ardından A Milli gruptaki puanını 9’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanda kaldı.



A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında Eylül ayında sahasında Ermenistan ile karşılaşacak. Galler ise Letonya ile karşılaşacak.

İLK GOLÜMÜZ OFSAYTA TAKILDI



10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Merih’in pasında Zeki, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun yerden ortasında Mepham’ın ayağına çarpan top, ağlara gitti. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Fabio Maresca, golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.

KIRMIZI KART ÇIKTI



40. dakikada Galler, 10 kişi kaldı. Türkiye’nin atağında Ferdi Kadıoğlu’na müdahale eden Morrell’e kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

CENGİZ GOLE ÇOK YAKLAŞTI



45+1. dakikada Türkiye, Cengiz Ünder ile gole yaklaştı. Zeki Çelik’in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder’in sert vurdu. Topu kaleci Ward, iki hamlede kontrol etti.

HAKAN PENALTIYI KAÇIRDI



63. dakikada milli takımımız penaltı kazandı. Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında Aaron Ramsey’in, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Fabio Maresca penaltı noktasını gösterdi.



Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu’nun yaptığı vuruşta Danny Ward gole izin vermedi.

UMUT’UN GOLÜ DE VAR’A TAKILDI



Oyuna sonradan giren Umut Nayir’in 69. dakikada ceza alanında yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

SONUNDA ÖNE GEÇTİK



72. dakikada millilerimiz, Umut Nayir’ın golü ile maçta öne geçti. Barış Alper Yılmaz’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Umut Nayir’ın kafa vuruşunda, Danny Ward’ın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



ARDA’DAN MUHTEŞEM GOL



Ay-yıldızlı ekibimiz, Arda Güler’in golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Orkun Kökçü’nün pasıyla topla buluşan Arda Güler’in, ceza sahası dışında sağ çaprazdan yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak Danny Ward’ın yanından uzak köşede ağlarla buluştu.