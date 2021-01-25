Şantaj ve rüşvet çetesinde deprem!

SAMANYOLUHABER- Arjantin'de tutuklanan ve cezaevine konulan Serkan Kurtuluş ile görüşmesine ait ses kayıtları ortaya çıkan Kudret Dikmen, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nda polis başmüfettişi olarak görev yapıyordu.







İzmir’de bazı siyasetçi, adliye ve polis müdürlerinin isminin geçtiği rüşvet ve şantaj çetesine dair iddialar önceki gün Dikmen'in açığı alınması ile yeni bir boyut kazandı.





KUDRET DİKMEN, NÜKHET HOTAR'I İŞARET ETMİŞTİ





İddiaların merkezindeki isimler arasında yer alan ve iddiaların yaşandığı dönemde İzmir Emniyeti İstihbarat Şubesi Müdürü olan Kudret Dikmen, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı.





Arjantin'de tutuklu bulunan Serkan Kurtuluş, Arjantin gazetelerine verdiği mülakatta, "2017 yılında Amerikalı pastör Andrew Brunson'a suikast düzenlemem ve suçu Gülen Hareketi üzerine yıkmam için Nükhet Hotar'dan talimat aldım." demişti.





Gürcistan’dan Arjantin’e kaçan, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yakalatılarak tutuklanan İzmirli organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ile telefon görüşmelerinin ses kayıtları ortaya çıkan Dikmen, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) eski milletvekili ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nükhet Hotar’ı işaret etmişti.







İzmir Emniyeti İstihbarat Müdürü olarak görev yaptığı dönemde şehirde yaşanan ve henüz kamuoyuna yansımayan pek çok olaya dair bilgisi olan Dikmen, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nda “başkan yardımcısı” olarak görevlendirilmişti.





Rüşvet ve şantaj iddialarının odağında yer alan 9 Eylül Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar (solda), AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile birlikte.





Dikmen, İstihbarat Dairesi Başkanlığı’ndaki görevi sırasında İzmir’deki rüşvet ve şantaj iddiaları çerçevesinde başlatılan adli ve idari soruşturmalarda “şüpheli” olarak yer aldı.





SÜLEYMAN SOYLU TARAFINDAN TERFİ ETTİRİLDİ





Soruşturma esnasında muvazzaf olarak kalan Dikmen, hakkında adli ve idari soruşturmalar yürümesine karşın 2018 yılı nisan ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ettirildi.









Dikmen, terfi etmesinden itibaren Eminyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.





Dikmen, ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla birlikte başlatılan yeni soruşturmada önceki günlerde görevden el çektirildi.





Hakkında adli ve idari soruşturmalar olmasına karşın uzunca bir süre görevine devam eden Dikmen hakkında “korunma” iddiaları gündeme gelmişti.





T24'ün haberine göre Dikmen’in açığa alınmasıyla birlikte İzmir’de ikamet eden ve saldırıya uğrayan gazeteci Süleyman Gençel, sosyal medya hesabından gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.