Samanyolu Haber /Politika / Saray'dan ilk açıklama... /21 Kasım 2019 12:24

Saray'dan ilk açıklama...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) önemli bir isimle Saray'da görüştüğü ve bu isme, "CHP'nin başına sen geç. Ben de yardımcı olurum." dediği iddia edilmişti.

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Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın dün yayımlanan makalesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Saray'dan tanzim edilmek istendiğini iddia etmişti. 

Turan'ın makalesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'den önemli bir ismin Saray'da görüştüğü belirtilmişti. Gözlerin çevrildiği Saray'dan ilk açıklama 24 saat sonra geldi. 

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Cumhurbaşkanlığı İletiş Başkanı Fahrettin Altun, "Saray'a giden CHP'li" iddiasına dair, "Cumhurbaşkanımızın bir CHP'li ile görüştüğü iddialar gerçek dışı." dedi.

Açıklamada, "Söz konusu haberleri gerçek kabul edip, bunun üzerine daha fazla gerçek dışı ifadelerle siyaset iklimini zehirlemeye çalışan kimi siyasetçilerin yaptıkları açıklamaları da kaygıyla izliyor, kendi siyasi hesap ve çıkarlarını korumak namına yaptıkları bu iftira ve yalan siyasetinden vazgeçmelerini umuyoruz." ifadelerini yer verildi.
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