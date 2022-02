Savaş korkusu büyüyor, petrol yükselişte, hisseler çakıldı

YAPTIRIM KORKUSU VE 100 DOLAR TAHMİNİ





125 DOLAR TAHMİNİ





DOLAR GÜÇLENDİ, EURO ZAYIFLADI





Ukrayna'da artan gerilim, petrol fiyatlarını yukarı itmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1'i aşan artışla 96 doları aşarak Ekim 2014 yılı sonrasındaki zirvesini yenilerken, Batı Teksas tipi petrol de 95 dolara yaklaştı.ABD yönetiminden üst üste gelen ‘Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir' açıklamalarına Batı basınında çıkan ve istihbarat raporlarına dayandığı ileri sürülen ‘Putin gelecek hafta Ukrayna'yı işgale başlayacak' yönündeki haberler eklenince, piyasalarda da gerilim arttı.Ukrayna ordusunun bağımsızlığını ilan eden bölgelere dönük top atışları da endişeleri artırdı.ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ağır ekonomik yaptırımlara başvuracaklarını açıklamıştı.Söz konusu yaptırımların, petrolde mevcut arz sorunlarını daha da büyütmesinden ve fiyatların daha da yükseltmesinden endişe ediliyor.OANDA analisti Edward Moya, “Eğer asker hareketi olursa, Brent petrol rahatlıkla 100 doları aşar” dedi.Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği OPEC+ ülkelerinin petrol üretimi ile hedefleri arasındaki açığın ocak ayında günlük 900 bin varile yükseldiğini açıklamıştı.OPEC+ grubu, günlük toplam petrol üretimini her ay 400 bin varil artırmayı taahhüt etse de bu hedefe ulaşmakta zorlanıyor.ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan analistleri, 11 Şubat'ta geçtiği notta, yedek kapasite risk priminin artmasıyla petrol fiyatlarının 125 dolara yükselebileceği uyarısında bulunmuştu.CMC Markets analisti Tine Teng, “yedek arz sınırlı ve pandemide en kötü dönemin geride kalmasıyla ekonomiler toparlanırken petrol talebi üretim artışını aştı” dedi.Teng, “Liderler artan gerilimi yatıştırmak için acele etse de fiyatların yükselmesi uzun sürmeyecek” uyarısını dile getirdi.Petrolde gözlerin çevrildiği bir diğer başlık da ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya dönülmesi yönündeki müzakereler. Anlaşma olması durumunda ABD, İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları kaldıracak ancak müzakereler henüz sonuç vermedi.Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bugün yüzde 1,2 oranında geriledi Japonya’nın Nikkei endeksinde düşüş yüzde 2,6'ya ulaştı.Piyasalar, beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan ABD tüketici enflasyonu verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faizleri tam 50 baz puan artırabileceği beklentilerine yol açmasından bu yana sarsılmış durumda.San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dünkü açıklamalarında yarım puanlık faiz artışı gibi bir hamleye ihtiyaç duyulmadığına işaret etti ve para politikasında çok “ani ve agresif” hareket etmenin geri tepebileceğini söyledi.Faizler hakkında açıklamalar ABD Hazine tahvillerinin getirilerini en son 2019’da görülen zirve seviyelere taşıdı. Tahvil getirileri Cuma günü ise jeopolitik gerilimlerin güvenli liman varlıklarda yarattığı taleple geriledi.ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi geçen hafta yüzde 2.06’ya kadar yükselmesinin ardından en son yüzde 1.94 seviyesini kaydetti.Dolar gibi güvenli liman olarak görülen para birimleri Avrupa’da savaş olasılığı ve devam eden yüksek enflasyon endişeleriyle kazanımlarını korurken, riske duyarlı para birimleri geriledi.Ukrayna’da savaş çıkması olasılığı, Euro'nun 1.1344 dolara kadar gerilemesine yol açtı.Dolar güvenli liman olarak görülen yen karşısında 116.33 ile beş haftanın zirvesini görmesinin ardından 115.37 yene kadar yükseldi.Dolar endeksi Asya işlemlerinde 96.059 seviyesini gördü.Günün ilerleyen saatlerinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Avrupa Parlamentosu’na hitaben konuşacak ve geçen hafta açıklanan TÜFE verilerinin ardından yaptığı sıkılaştırma yanlısı açıklamalarla piyasaları sarsan St. Louis Fed Başkanı James Bullard CNBC’de açıklama yapacak.