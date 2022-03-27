Savaşta 32. gün: Rusya, Slavutıç kentini işgal etti

Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak savaşta 32. güne girildi. ABD ve Rusya tarafından gelen karşılıklı suçlamalar devam ederken Ukrayna’nın Lviv kentinde şiddetli patlamalar oldu. Bugün ise yeni bir işgal haberi geldi. Ukrayna’nın Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, bugünden itibaren kentin Rusya tarafından işgal edildiğini açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Motzuyanik ise Ukraynalı askerlerin, Kiev’e girmeyi hedefleyen Rus birliklerini başkentten 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü ifade etti.







Dünün en sıcak gelişmesi, Lviv’deki şiddetli patlama olmuştu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, yakıt depolarına yapılan saldırıyı; Rusya’nın, Avrupa ziyareti gerçekleştiren ABD Başkanı Biden’a mesaj vermek amacıyla yaptığını ifade etti. Patlamanın ardından yapılan basın toplantısı, çalan sirenler nedeniyle erken bitirildi ve katılımcılar güvenli yere geçti.





ABD Başkanı Biden ise Rusya’ya yönelik mesajlarını sürdürdü. Putin’i ‘kasap’ olarak niteleyen Biden, “Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı” diyerek Rus kamuoyuna mesajlar veriyordu.





Biden’ın bu yöndeki açıklamalarına Rusya da sessiz kalmadı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada, "Bu karar Biden’ın değil. Rusya Devlet Başkanı’nı, Ruslar seçiyor. Bu tür kişisel hakaretler, ABD ile ikili ilişkilerimizi daraltıyor” denilirken Biden’ın Yugoslavya hakkında geçmişte yaptığı açıklamalar da hatırlatıldı. Peskov, “Sonuçta bu adam bir zamanlar televizyonlarda konuşurken Yugoslavya’nın bombalanmasını isteyen bir adam. Yani Yugoslavya’nın bombalanmasını ve oradaki insanların öldürülmesini istedi. Dolayısıyla onun ağzından bu sözleri duymak çok garip” ifadeleriyle Biden’a yanıtlarını sürdürdü.





Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler sürüyor. Dünya kamuoyunun merakla beklediği ‘savaşın sonlandırılması’ hakkındaki açıklama ise henüz gelmedi. Dün müzakereler hakkında konuşan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin açıklamaları görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği anlamına geliyor. Görüşmenin Rus temsilcisi Medinsky, "Ukrayna heyeti ile ikincil konularda uzlaşmaya yakınız ancak kilit konularda ilerleme yok” derken; Ukrayna Devlet Başkanı Zelensk, "Şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek" ifadelerini kullandı.







KİEV YAKININDAKİ SLAVUTIÇ KENTİ İŞGAL EDİLDİ





Bugün ise Ukrayna’nın Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, bugünden itibaren kentin Rusya tarafından işgal edildiğini açıkladı.





Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksander Motzuyanik tarafından yapılan açıklamada, “Rus birlikleri Kiev’den 70 kilometre kadar geri püskürtüldü” denildi.





Birgün'ün derlediği habere göre savaşın 32. gününde ise öne çıkan gelişmeler şöyle oldu:







02.40 Zelenski, NATO'nun uçak ve tanklarının sadece yüzde birini istediklerini söyledi





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO’nun sahip olduğu uçak ve tankların sadece yüzde birini istediklerini ve 31 gündür bu yardımı beklediklerini belirterek, "Peki, Avrupa-Atlantik topluluğuna kim liderlik ediyor? Korkutma yoluyla hala Moskova mı?" ifadesini kullandı.





Zelenski, paylaştığı video mesajında, NATO ve Rusya’ya seslendi.





Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savunmak için ağır silahlar göndermesi konusunda Batılı ülkelere çağrısını yenileyen Zelenski, "(Ukrayna ve Avrupa için) Bu güvenliği sağlamanın fiyatı çok net; Ukrayna için uçaklar, tanklar, hava savunma sistemleri. Bunlar ortaklarımızda sadece toz toplayan ve sahip olduğu mühimmatlar." dedi.





Zelenski, NATO’dan sahip oldukları uçak ve tankların sadece yüzde birini istediklerini ifade ederek, "Fazlasını istemiyoruz ama bunu 31 gündür bekliyoruz. Peki, Avrupa-Atlantik topluluğuna kim liderlik ediyor? Korkutma yoluyla hala Moskova mı? Ortakların Ukrayna’ya yardımı artırmaları gerekiyor. Buna ihtiyacı olan ortaklar çünkü bu Avrupa’nın güvenliği." diye konuştu.





Polonya’da Ukrayna heyetinin ABD’li üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Zelenski, "Görüşmelerde şu anda neye ihtiyacımız olduğu, uçaklar ve diğer savunma araçlarının nasıl teslim edileceği konuları ele alındı. Ukrayna, Rus füzelerini pompalı tüfekle ya da çok sayıda gönderilen makineli tüfeklerle vuramaz. Yeterli sayıda tank ve diğer zırhlı araçlar ile uçaklar olmadan Mariupol’ü geri almak imkansız." ifadelerini kullandı.





Zelenski, Rus askerlerine de seslenerek, geçici olarak işgal ettikleri kentlerde yaptıkları hiçbir şeyin işe yaramayacağını söyledi.





Söz konusu kentlerde Rus birliklerine karşı sadece hor görme ve nefret olacağını kaydeden Zelenski, "Televizyonumuzu kapatmak ve yerine Moskova sunucularının kampanyasını açmak, propaganda broşürleri ve yakında değeri ile değil ağırlığına göre kabul edilecek ruble dağıtmak. Bunlar işe yaramayacak." dedi.





01.10 'Bir günde 5 binden fazla sivil tahliye edildi'





Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden çoğu Mariupollü 5 bin 208 sivili güvenli bölgelere tahliye ettiklerini söyledi.





Veresçuk, yaptığı açıklamada, 26 Mart’ta sivillerin tahliyesi için 10 insani yardım koridorunun çalıştığını bildirdi. Söz konusu koridorlarla 5 bin 208 sivili güvenli bölgelere tahliye ettiklerini aktaran Veresçuk, yalnızca Mariupol kentinden 4 binden fazla kişinin çıkarıldığını ifade etti.





01.00 Rusya, Ukrayna’nın Slavutıç kentini işgal etti





Ukrayna’nın Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, bugünden itibaren kentin Rusya tarafından işgal edildiğini açıkladı.





Fomiçev, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, üç gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldıklarını bildirdi. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduklarını kaydeden Fomiçev, “Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında.” dedi.





Fomiçev, şu anda işgalcilerle şehirden insanları tahliye etmeye ilişkin müzakereler yaptığını sözlerine ekledi.





Slavutıç, çoğunlukla mühendisler ile uzmanların yaşadığı Çernobil Nükleer Santrali’nin uydu kenti olarak biliniyor. ???????







00.40 Ukrayna: Rus birlikleri Kiev’den 70 kilometre kadar geri püskürtüldü





Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksander Motzuyanik, Ukraynalı askerlerin, Kiev’e girmeyi hedefleyen Rus birliklerini başkentten 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü bildirdi.





Motzuyanik, yaptığı açıklamada, Kiev’in iyi korunduğunu ve savunmasını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinin üstlendiğini vurguladı.





Ukraynalı askerlerin, Rus birliklerini başkent Kiev’den 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü belirten Motzuyanik, bazı bölgelerde ise işgalcilerin 35 kilometre kadar geri çekildiklerini kaydetti.





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrıca bugün Sumi bölgesindeki Trostyanes kenti ile Zaporojiya bölgesindeki Poltovka köyünü Rus birliklerinden geri aldıklarını bildirdi.





Öte yandan başkent Kiev’in yakınında yer alan İrpin kentinde ise şiddetli çatışmaların sürdüğü açıklandı.





İrpin Belediye Başkanı Aleksander Markuşin, “Düşman birlikleri, İrpin’e üç yönden saldırmaya çalıştı ama askerlerimiz bu saldırıları püskürttü.” dedi.