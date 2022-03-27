AKP'nin mumu erken söndü: Alım gücüne göre akaryakıtı en pahalı satan ülke Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin satın alma gücü paritesine göre karşılaştırıldığında Türkiye’de akaryakıt ürünlerinin ‘çok ucuz’ olduğu açıklamasının ardından bir çalışmaya imza atan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Nebati’nin söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.







Birgün'de yer alan habere göre CHP’li Akın, “Petrol üretmeyen ülkeler arasında bir aylık ücret ile en az akaryakıt Türkiye’de alınıyor. Bir aylık asgari ücretle Romanya’da 313, Yunanistan’da 406, akaryakıtın en pahalı olduğu Hollanda’da bile 775 litre motorin alınabilirken Türkiye’de ise yalnızca 179 litre motorin alınabiliyor. Avrupa’da asgari ücretle kat be kat fazla akaryakıt alınabiliyor. Bakan Nebati’nin ‘çok çok ucuz’ dediği akaryakıt fiyatları değil, iktidarın hiç utanmadan yaptığı bu yalan algı siyasetidir” dedi.





EN DÜŞÜK LİMİT TÜRKİYE’DE







CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın Türkiye ile diğer ülkelerde akaryakıt alımı ile ilgili yaptığı çalışmadan öne çıkanlar şu şekilde:





Türkiye’de asgari ücret aylık 4 bin 253 lira tutarında bulunuyor. Türkiye’de bir aylık asgari ücret tutarıyla 25 Mart 2022 tarihi itibarıyla litresi 19 lira 89 kuruş olan benzinden 214 litre alınırken litresi 23 lira 75 kuruş olan motorinden ise 179 litre alınıyor. Bir aylık asgari ücret ile litresi 11 lira 20 kuruş olan LPG’den ise 379 litre alınabiliyor.





YUNANİSTAN’DA 406 LİTRE





Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Yunanistan’da bir aylık asgari ücret 774 avro olarak hesaplanıyor. Yunanistan’da bir aylık asgari ücret tutarı ile litresi 2,045 avro olan benzinden 378 litre alınabiliyor. Litresi 1,910 avro olan motorinden ise 406 litre alınıyor. Litresi 1,134 avro olan LPGise 683 litre alınabiliyor.

Buna göre Yunanistan’da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla durumda.





Romanya’da bir aylık asgari ücret 515 avro olarak hesaplanıyor. Romanya’da bir aylık asgari ücret tutarıyla litresi 1,571 avro olan benzinden 328 litre alınıyor. Litresi 1,645 avro olan motorinden 313 litre alınırken; litresi 0,798 avro olan LPG’den ise 645 litre alınabiliyor.





Buna göre Romanya’da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre göre yaklaşık 2 kat fazla durumda.





Akaryakıt ürünlerinin en pahalı olduğu ülke Hollanda’da bir aylık asgari ücret 1725 avro olarak hesaplanıyor. Hollanda’da bir aylık asgari ücret ile litresi 2,349 avro olan benzinden 734 litre alınıyor. Litresi 2,225 avro olan motorinden ise 775 litre alınabiliyor. Litresi 1,110 avro olan LPG’den de bin 554 litre alınabiliyor.

Hollanda’da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre yaklaşık 4,5 kattan fazla durumda.





LİTRESİ 0,809 AVRO





Portekiz’de bir aylık asgari ücret 823 avro olarak hesaplanıyor. Buna göre Portekiz’de bir aylık asgari ücret tutarı ile litresi 1,930 avro olan benzinden 458 litre alınıyor. Litresi 1,850 avro olan motorinden ise 445 litre alınırken litresi 0,809 avro olan LPG otogazdan bin 17 litre alınıyor.

Portekiz’de asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla durumda.





İNGİLTERE’DE 1107 LİTRE





İngiltere’de haftada 6 gün, günde 8 saat çalışmanın karşılığında kazanılan aylık asgari ücret tutarı 2 bin 368 avro olarak hesaplanıyor. İngiltere’de bir aylık asgari ücret tutarıyla litresi 1,994 avro olan benzinden bin 187 litre alınırken; litresi 2,139 avro olan motorinden bin 107 litre alınıyor. Bir aylık asgari ücret tutarıyla İngiltere’de litresi 0,848 avro olan LPG otogazdan ise 2 bin 792 litre alınabiliyor.





İngiltere’de asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre 6 kattan daha fazla durumda.





İSPANYA’DA 630 LİTRE





İspanya’da bir aylık asgari ücret tutarı bin 126 avro alarak hesaplanıyor. İspanya’da bir aylık asgari ücret ile litresi 1,791 avro olan benzinden 628 litre alınabiliyor. Litresi 1,789 olan motorinden 630 litre alınıyor. Litresi 0,935 avro olan LPG otogazdan ise bin 204 litre alınabiliyor.





İspanya’da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre 3,5 kattan daha fazla durumda.





Almanya’da bir aylık asgari ücret 1621 avro olarak hesaplanıyor. Almanya’da bir aylık asgari ücret ile litresi 2,091 avro olan benzinden 775 litre alınıyor. Litresi 2,176 avro olan motorinden ise 745 litre alınabiliyor. Litresi 1,104 avro olan LPG otogazdan bin 468 litre alınabiliyor.





Almanya’da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre 4 kattan fazla durumda.