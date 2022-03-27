Torbadan gazetecilere hapis, kaçakçılara af çıktı

Yeni teklife göre şirketler aleyhine haber yapan gazeteciler, ‘şöhrete zarar’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek, vergi kaçakçıları ise ‘pişmanlık’tan faydalanabilecek.





Birgün’ün haberine göre, AKP’li 85 milletvekilinin ortak imzasıyla sunulan teklifle, gazeteciler, yaptıkları haberler gerekçesiyle yeni hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Teklife göre, şirketlerin “şöhretine” zarar verecek haberlere üç yıl hapis cezası verilecek. Teklifle, 6163 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanun’a eklenen ve karşılığında en az üç yıl ceza öngörülen madde şu şekilde:





‘‘Basın Kanunu’nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından birisi vasıtasıyla bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz. İsimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yukarıda belirtilen araçlarla yayılamaz.’’







PİŞMANLIK GENİŞLETİLİYOR





‘‘Daha önce vergi kaçırdığını yakalanmadan önce itiraf edenlere uygulanan “etkin pişmanlık” hükümlerinin kapsamı da genişletiliyor. Verginin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tebliğ edilen oran, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında azaltılacak. Soruşturma anından hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek.’’





‘‘Ekonomide yaşanan kötü gidişata engel olamayan AKP, Hazine arazileri için kampanyalı satış da başlatıyor. Teklife göre, Hazine taşınmazlarının peşin satışında indirim uygulanacak. Ayrıca Hazine’ye ait tarım arazileri de üçüncü kişilere satılabilecek.’’





‘‘İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Kimlik Paylaşımı Sistemi’nde (KPS) yer alan bilgiler, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına katılma payı alınacak. Cumhurbaşkanlığı ofisleri ise bu ödemeden muaf tutulacak. Saray’a bağlı ofisler, KPS’de yer alan verileri hiçbir bedel ödemeden elde edebilecek.’’







‘‘Teklifle, finans kuruluşlarına da yeni vergiler yüklenecek. Buna göre, bankalar, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri ile sigorta ve emeklilik şirketlerinin 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurumlar vergisi beş puan artırılarak yüzde 25 olacak.’’





ORMANLARDA YERLEŞİM





‘‘39 maddelik teklifte, ormanlık alanlara inşa edilen yerleşim yerleri için de af niteliğinde hükümler yer aldı. Teklifin bu haliyle kabul edilmesi durumunda, üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, doğrudan hak sahiplerine satılabilecek.’’



