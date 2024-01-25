Scholz: Almanya'nın suskun başbakanı

Hoşnutsuzluk ve protestolar artıyor





Halka göre "Koalisyon partileri sürekli tartışıyor"

Peki Olaf Scholz ve hükümeti, tüm bu sorunlar karşısında ne yapıyor? Kamuoyunun algısına göre, çok az şey. SPD, Yeşiller ve FDP, koalisyon anlaşmasında hedefledikleri bazı vaatleri gerçekleştirebildi. Ama hükümet ortakları, bunu yaparken kendi aralarında sürekli tartışarak uyumsuz bir görüntü sergiliyor. Özellikle de FDP ve Yeşiller hem kendi içinde hem de birbirleriyle sürekli bir gerilim içindeymiş izlenimi uyandırıyor. Scholz ise tüm olup bitenleri genellikle sessizce izlemeyi tercih ediyor. Vatandaşa göre bu, son derece can sıkıcı ve kabul edilemez bir durum.

Scholz'e destek yüzde 20'nin altında





Halkla kontrollü temas





Yuhalama ve hakaretler

Başbakanın, halkın arasına karıştığında neler olduğu, Aralık sonu ve Ocak başında sel bölgelerine yaptığı ziyaretlerde ve ayrıca Alman milli hentbol takımının Avrupa Şampiyonası maçına gittiğinde görüldü. Olaf Scholz buralarda hakarete uğradı, yuhalandı ve alay konusu oldu.

Uluslararası arenada da görünmüyor





SPD'de Scholz'u tasfiye planları mı yapılıyor?

Kamuoyunda haftalardır, Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri verip vermeyeceği ve verecekse ne zaman teslim edileceği tartışılıyor. Scholz ise bu konuda tek kelime etmiyor. Başbakan, geçen hafta Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na da katılmadı. Hem de hiçbir gerekçe belirtmeden. Oysa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Başbakanı Li Çiang, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey politikacı Davos'ta boy gösterdi.