Başak Demirtaş'ın adaylığı dengeleri değiştirir mi?

CHP'de nasıl yankılandı?





Aksoyoğlu: Başak Demirtaş'ın adaylığı dengeleri değiştirebilir

Siyasal İletişim Uzmanı Eren Aksoyoğlu, Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olması halinde, seçimde dengelerin değişebileceğini belirtiyor. DW Türkçe'ye konuşan Aksoyoğlu, "CHP yönetimince bu planlanmamış, ön görülememiş bir durumdu. Başak Demirtaş'ın varlığı Selahattin Demirtaş'ın bütün Kürt kamuoyundaki karşılığı nedeniyle ciddi şekilde dengeleri değiştirecek bir durum. Özellikle kadro anlamında CHP Genel Merkezinin Kürt hareketi ile temas edecek bir alanı bulamamış olması veya kadroyu geliştirememiş olması durumu var" yorumu yapıyor.

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