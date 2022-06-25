Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan belgeler ortaya çıktı

Gazeteci Timur Soykan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sedat Peker’in iddialarının Ahmet Nazari’ye ait ticari belgelerle doğrulandığını belirtti. Sedat Peker dün sosyal medya paylaşımlarında, Mehmet Ağar'ın İran vatandaşı Ahmet Nazari’yi Türkiye’de sakladığını, sonra da vatandaşlık verdirdiğini iddia etmişti.





Soykan, Peker’in iddialarının Nazari’ye ait ticari belgelerle doğrulandığını ifade ederek belgeleri paylaştı. Soykan paylaştığı belgelerde, Nazari’nin Şubat 2020’de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğini söyledi.





Timur Soykan'ın yaptığı açıklamalar şöyle:





Sedat Peker, dün Ahmet Nazari'nin dünyada aranmasına karşın Mehmet Ağar tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıldığını iddia etmişti. Ahmet Nazari'nin ticari belgeleri bunu doğruluyor.

Nazari Gayrimenkul Şirketini Ahmad Nazarıshırehjını ismiyle kuruyor. Merkezi İstanbul Ataşehir. 18 Şubat 2020'de Sicil Gazetesi'nde T.C vatandaşlığına geçmesi nedeniyle şirket kaydında değişiklik yapıyor. Adı Ahmet Nazari'ye ve yabancı kimlik no'su T.C kimlik no'suna dönüşüyor.

Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına Şubat 2020'de geçmiş.

Artık T.C. vatandaşı ve yeni kimliğiyle şirketinin yapısında çok sayıda değişiklik yapıyor. Şirketinin 500 bin TL karşılığı payını yine yabancı uyruklu bir kişiye devrediyor.

Ahmet Nazari'nin kurduğu şirket Eylül 2020'de Ataşehir Varyap Meridian'daki adresini Beykoz'a taşıyor. Çok sayıda adres değişikliği ve pay devri oluyor.

26 Nisan 2022'de şirketi, Maslak'ta. Bu kez Nazari, 500 bin TL'lik payını Alman vatandaşı Akram Leila Vural'a devrediyor. Ahmet Nazari'nin adresi: Eskişehir. Sedat Peker, Nazari'nin Eskişehir Valiliği'nden silah ruhsatı aldığını iddia etmişti. Yani bu bilgi de örtüşüyor.

Tüm bunları araştıracak savcı yok. Mehmet Ağar'ın karanlık faaliyetlerini araştıracak yargı yok. Ama o karanlık faaliyetlerde çocukları katledilen Cumartesi Anneleri'ne saldıran çok. Cumartesi Anneleri gözaltında."