'Sevimli tosbağa' veda etti...

Sevimli, kaplumbağayı andıran tasarımı, öndeki bagajı, farklı renkleriyle ikonik bir araçtı Volkswagen, Beetle. O, caka satılan bir araba olmadı hiç. Hep yaramaz, alçakgönüllü ve bohemdi. Küçük dev araçtı.





Türkiye'de "vosvos" ya da "tosbağa" olarak bilinen Beetle modelinin üretimini sonlandırdığını duyuran Volkswagen, bir veda videosu yayınladı.





HAYRANLARINA "SON MİL" İSİMLİ VİDEO İLE VEDA ETTİ





"The Last Mile (Son Mil)" ismiyle YouTube üzerinden yayınlanan video ile bir döneme damga vuran Beetle'a veda ediliyor.







Küçük bir çocuğun aileye yeni katılan Vosvos'a doğru koşmasıyla başlayan video, ilk araba kullanma denemeleri, aşkı, evliliği, baba olması gibi küçük bir çocuğun yaşlılığına kadar olan süreçte, hayatının dönüm noktalarına odaklanıyor.





Beetle, sona yaklaşırken artık 70'li yaşlarında olan çocuk ve aralarında Kevin Bacon, Andy Warhol, Andy Cohen gibi sanatçıların ve "think small" (küçük düşün) pankartı taşıyan küçük bir kız çocuğunun da olduğu bir kalabalık onu el sallayarak ve alkışlayarak uğurluyor.





Sonunda küçük vosvos havalanarak gözlerden uzaklaşıyor.





1974 YILINA KADAR ALMANYA'DA İMAL EDİLDİ





Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Adolf Hitler'in "daha ucuz otomobil" sloganı ile 1938'de üretmeye imal etmeye Beetle dünyanın en çok satın alınan taşıtları arasında yer alıyordu.



Adolf Hitler; ucuz, rahat ve her Alman’ın satın alabileceği bir araba imal etmek istiyordu ve hapis yattığı zamanlarda Henry Ford’un biyografisini okuyup bu tarz bir arabanın yapılabileceğini biliyordu.

Üstelik bu tarz bir arabanın yapımı Hitler’i halkın gözünde daha da yükseltecekti. 1931 yılında yeteneğiyle göz dolduran ve mühendis olan Porshce’un kurucusu mühendis Ferdinand Porshce’a yeni projesini anlattı.

Porshce da böyle bir araba yapmak istiyordu ve ikili bu yeni arabanın üretimi için anlaştı.

ÇİZİMİNDE HİTLER DE ÇALIŞTI

Yeni arabanın çiziminde Porshe ile birlikte Hitler de bizzat çalıştı ve arabanın tasarımına yardım etti. Hitler, Almanya’nın o zamanlar çok gelişmemiş Wolfsburg şehrinde Avrupa’nın en büyük otomobil fabrikasını kurdu ve ismini “Halkın Arabası” anlamına gelen Volkswagen koydu.

Porshce mühendisi Franz Xaver tarafından logosu yapıldı ve 1932'den 1938 yılına kadar arabanın imalatı için çalışıldı. 1937 yılında Ferdinand Porshce, Hitler tarafından Alman Ulusal Ödülü’ne layık görüldü.



27 Mayıs 1938'de Hitler yeni arabasını KFD Wagen(Kraft durch freude-sevinç ile kuvvet, wagen-araba) olarak tanıttı ve büyük sükse yaptı.

New York Times, yeni arabayı “Hitler’in göz bebeği” sözleriyle manşetlerine taşıdı, fakat bu yeni arabadan çok fazla imal edilemedi. 2'nci Dünya Savaşı ile birlikte fabrika savaş malzemeleri üretmeye başladı.

1945 yılında savaşın bitmesiyle birlikte ilk önce Amerika Birleşik Devletleri, akabinde İngiltere fabrikaya el koydu ve üretim yeniden başladı.



ÜNLÜ POPÇU ELVIS PRESLEY BEETLE ALINCA...

1948 yılında Heinz Nordhoff’un Volkswagen’in başına geçmesiyle birlikte yeni bir Beetle imalatı başladı. Yeni üretilen Beetle 1954 yılında toplam 1 milyon rakamına ulaştı ve Batı Almanya’daki her üç arabadan biri Beetle oldu.

Daha sonra 1958 yılında Elvis Presley, Batı Almanya’da askerlik yaptığı sırada bir Beetle satın almasıyla birlikte Beetle bir anda popüler oldu ve Volkswagen, Beetle’nin ABD’ye açılmasına karar verdi.





1974 yılına kadar Almanya'da imal edilen Beetle'ın imalatı daha sonra Meksika ve Brezilya'da devam etmişti.





Direksiyonun ortasındaki resimde su kenarında bir kale ve köpek figürleri yer alırken; resimdeki su, arabanın su gibi aktığını; kale, arabanın sağlamlığını; köpek ise taşıtın sahibine bir köpek kadar sadık olduğunu temsil ediyordu.