Sivasspor'un Avrupa'daki yükselişi sürüyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşan Sivasspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yiğidolar bu sonuçla lider olarak gruptan çıktı ve Avrupa'da yoluna son 16 turuyla devam edecek.







Deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelen Sivasspor Max Gradel'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da bu skorla önde kapattı. Sivasspor, 2. yarıda skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.







Bu sonuçla Rıza Çalımbay ve öğrencileri lider olarak gruptan çıkmayı garantileyerek Avrupa arenasındaki yükselişini sürdürdü. Süper Lig performansının aksine UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı sonuçlar çıkartan Kırmızı Beyazlı ekip özellikle 3 deplasman maçında gösterdiği başarılı oyunla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini topladı.





AVRUPA'DA 28. MAÇ







Sivasspor, Slavia Prag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 28. maçına çıktı. Kırmızı- Beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte 28 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi almış oldu.









Mücadelenin 27. dakikasında Sivasspor penaltı kazandı. Gradel'in sol kanattan yaptığı ortada Angielski'nin kafa vuruşu Jurasek'ten sekti. Maçın hakemi Rade Obrenovic, Jurasek'in topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi. Slavia Prag'lı futbolcular uzun süre Sloven hakeme itirazlarda bulundular. Ancak karar değişmedi. Topun başına Gradel, top ile kaleciyi ayrı köşelere göndererek Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.





Mücadelenin 65. dakikasında Sivasspor şanssız bir an yaşadı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde bulunan Goutas'A çarpan top Sivasspor ağlarına gitti ve maçta beraberlik sağlandı.





Rıza Çalıbay yönetimindeki Sivasspor, Süper Lig'in aksine Avrupa'da gösterdiği başarılı performanslar ile dikkatleri çekmeyi başardı. Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin bulunduğu G Grubu'nda yer alan Kırmızı-Beyazlı ekip yalnızca Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu. 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Sivasspor, 11 puanla grubundan lider çıktı ve son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.





11 GOL ATTI, 7 GOL YEDİ





Sivasspor'un, bu sezon Konferans Ligi deplasmanlarında oynadığı üç maçta da bileği bükülmedi ve Avrupa'da büyük yankı uyandırmayı başardı. Cluj maçını 1-0, Ballkani maçını da 2-1'lik galibiyetlerle kazanmayı başaran Yiğidolar'ın deplasman başarısı ayrıca dikkat çeken başka bir istatistik oldu.





Rıza Çalombay'ın öğrencileri Konferans Ligi G Grubu'nda çıktığı 6 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 7 kez de kalesini gole kapatamadı.