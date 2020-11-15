Kuytul, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün sözlerini inandırıcı bulmadığını belirterek ağır ifadeler kullandı. Kuytul şöyle dedi:





“Yapılan bunca haksızlığa rağmen sen neredeydin bugüne kadar. Hapistekilerin hepsi size her gün beddua ediyor. Hapse girenlerin, hakkında işlem yaptıklarınızın hepsi size her gün küfrediyor. Yeni mi anladın böyle söylüyorsun. Sen bakandın. Senin döneminde oldu. Türkiye’nin tarihine geçtin. Senin döneminde olan zulüm hiçbir bakanın döneminde olmadı. “Ben ne yapayım” mı diyorsun, “bende istemezdim”, öyle mi diyorsun. İstifa etseydin. Bu dönem tarihe böyle geçti, lanetli bir dönem. Sizin döneminize lanet olsun. Sizin şu 5 – 6 yıllık zulümlerinize lanet olsun.Siz bu vatanın, milletin başına bela mısınız?”