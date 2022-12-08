Sokakta ateş eden ve bir kişiyi öldüren polis tutuklandı

Polisin Cumali Kandemir, Basir Ahmed Poyalzai ve Hacı Gelenler isimli kişilerle bilinmeyen nedenle başladığı tartışma sırasında, Gelenler'in kendisine yumruk attığını iddia ettiği, ifadelere yansıdı.



Olayı duyan Hacı Gelenler'in yakınları hastaneye akın etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi girişinde toplanan çok sayıda kişi, polis ekipleriyle zaman zaman gerginlik yaşadı.



Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze yapılan otopsinin ardından Çarşamba günü ailesine teslim edildi. Gelener'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa Siverek'e gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama



İstanbul Emniyet Müdürlüğü de, polis henüz tutuklanmadan önce olayla ilgili yaptığı açıklamada “Fatih Katip Kazım Mahallesi, Langa Hisarı Yenikapı mevkiinde, [Salı günü] 18:50 sıralarında, yolda sivil kıyafetli olarak yürüyen Polis Memuru K.A. ile aynı yolda Pitbull cinsi iki adet köpek gezdiren (P.G.) , (C.K.) ve (B.A.P.) adlı şahıslar arasında tartışma çıkmıştır. Yaşanan tartışma sonrasında şahısların köpeklerle birlikte saldırısı neticesinde Polis Memuru K.A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Polis Memuru K.A.’nın saldırıyı bertaraf etmek amacıyla beylik tabancasıyla açtığı ateş sonucu P.G. isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralı (P.G.), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaya karışan (C.K.) ve (B.A.P.) isimli şahıslar ile Polis Memuru K.A. gözaltına alınmış, iki adet Pitbull cinsi köpek muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



Hayatını kaybeden Poyraz Gelener’in isminin daha önce ‘Hacı’ olduğu, İl İdare Kurulu Kararı ile ad veya soyadı düzeltmesine başvurarak Poyraz ismini aldığı iddia edildi.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından B.A.P. ve polis memuru K.A. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe polis memuru K.A. “Kasten öldürme" suçundan tutuklanırken şüpheli B.A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.