Soylu'ya bir 'sızma' suçlaması daha









T24 yazarı Tolga Şardan da geçtiğimiz haftalarda emniyet müdürü ile Soylu arasında 'sızıntı' tartışması yaşandığını yazmıştı. Gazeteci Tolga Şardan'ın aktardığı iddiaya göre geçtiğimiz temmuz ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarallar Grubu'na yönelik operasyonla ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini sormuş ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan, "Size her söylediğimizde sızıntı oldu" yanıtını almıştı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası iki bakanlık arasında 'sızma' gerilimi yaşandığını iddia etti.Saymaz, "Bombacı Ahlam Albashir’in PYD’li olduğu sonucuna varılınca polis, ifadeleri parça parça basına sızdırdı. Bu ‘sızma’ İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında gerilime yol açtı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bilgi sızdırılmasına çok öfkelendi. Bakan Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat vererek, alınan ifadeden hiçbir bilginin basına yansımamasını emretti. Dün iktidar yanlısı Sabah Gazetesi'nde bazı bilgiler yayınlanınca kimi memurların görev yeri değiştirildi." ifadelerini kullandı.