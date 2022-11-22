Samanyolu Haber /Politika / Soylu'ya bir 'sızma' suçlaması daha /22 Kasım 2022 11:58

Soylu'ya bir 'sızma' suçlaması daha

İsmail Saymaz, İçişleri ve Adalet bakanlıkları arasında 'sızma' gerilimi yaşandığını yazdı. Soylu ve 'sızıntı' iddialarını daha önce gazeteci Tolga Şardan da gündeme getirmişti.

SHABER3.COM

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası iki bakanlık arasında 'sızma' gerilimi yaşandığını iddia etti.

Saymaz, "Bombacı Ahlam Albashir’in PYD’li olduğu sonucuna varılınca polis, ifadeleri parça parça basına sızdırdı. Bu ‘sızma’ İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında gerilime yol açtı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bilgi sızdırılmasına çok öfkelendi. Bakan Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat vererek, alınan ifadeden hiçbir bilginin basına yansımamasını emretti. Dün iktidar yanlısı Sabah Gazetesi'nde bazı bilgiler yayınlanınca kimi memurların görev yeri değiştirildi." ifadelerini kullandı.

İLK 'SIZINTI' TARTIŞMASI DEĞİL

T24 yazarı Tolga Şardan da geçtiğimiz haftalarda emniyet müdürü ile Soylu arasında 'sızıntı' tartışması yaşandığını yazmıştı. Gazeteci Tolga Şardan'ın aktardığı iddiaya göre geçtiğimiz temmuz ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarallar Grubu'na yönelik operasyonla ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini sormuş ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan, "Size her söylediğimizde sızıntı oldu" yanıtını almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu'ya bir 'sızma' suçlaması daha Sonraki Haber >>

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Beş soruda "Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı" Anlaşması

Beş soruda

Bayraktaroğlu: "Üye olmamakla birlikte diye bir suç olmaz!"

Bayraktaroğlu:

[Harun Tokak] Kardelen

[Harun Tokak] Kardelen

Kardelen

Kardelen

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:25:51