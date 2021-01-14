Samanyolu Haber /Medya / Sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti /14 Ocak 2021 13:34

Sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti

Sunucu Sevim Gözay kanser tedavisi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Birçok televizyon kanalında yönetmenlik ve sunuculuk yapan Sevim Gözay bu sabah saat 07:30’da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

 "Popüler” isimli programı hazırlayıp sunan 48 yaşındaki Gözay, bir müddettir lenf kanseri tedavisi görüyordu.

Gözay'ın hayatını kaybetmesinin akabinde birçok sanatçı ve yazar, sosyal medya hesaplarında taziyede bulundu:

Yekta Kopan: "Çok ama çok üzgünüm. Diyecek söz de yok, Sevim’e veda edecek cesaret de... Hepimizin başı sağ olsun. #sevimgözay"

TV 8'İN KURULUŞUNDA GÖREV ALMIŞTI

Aylin Aslım: "Ah Sevim, ah güzel Sevim! Müstesna insan, kendini hiç ortalara atmadan yaşamış, çalışkan, emekçi. Hiç yan yana koyamam seninle ölümü göçmen kızı. Koyamam. #SevimGözay"

Rahşan Gülşan: "Canımız Sevim Gözay’ımızı kaybetmişiz. Çok çok çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun arkadaşım. Çok erken oldu! @SevimGozay #sevimgözay"

Barış Yarkadaş: "TV 8'in kuruluş döneminde birlikte çalışma şansına sahip olduğum, çalışkanlığı ve yeteneğiyle tanıdığım   #SevimGözay 'ı kaybetmişiz. Allah rahmet etsin... Sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:47:02