Sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti

Birçok televizyon kanalında yönetmenlik ve sunuculuk yapan Sevim Gözay bu sabah saat 07:30’da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.





"Popüler” isimli programı hazırlayıp sunan 48 yaşındaki Gözay, bir müddettir lenf kanseri tedavisi görüyordu.





Gözay'ın hayatını kaybetmesinin akabinde birçok sanatçı ve yazar, sosyal medya hesaplarında taziyede bulundu:





Yekta Kopan: "Çok ama çok üzgünüm. Diyecek söz de yok, Sevim’e veda edecek cesaret de... Hepimizin başı sağ olsun. #sevimgözay"





TV 8'İN KURULUŞUNDA GÖREV ALMIŞTI





Aylin Aslım: "Ah Sevim, ah güzel Sevim! Müstesna insan, kendini hiç ortalara atmadan yaşamış, çalışkan, emekçi. Hiç yan yana koyamam seninle ölümü göçmen kızı. Koyamam. #SevimGözay"





Rahşan Gülşan: "Canımız Sevim Gözay’ımızı kaybetmişiz. Çok çok çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun arkadaşım. Çok erken oldu! @SevimGozay #sevimgözay"





Barış Yarkadaş: "TV 8'in kuruluş döneminde birlikte çalışma şansına sahip olduğum, çalışkanlığı ve yeteneğiyle tanıdığım #SevimGözay 'ı kaybetmişiz. Allah rahmet etsin... Sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."