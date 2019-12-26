Samanyolu Haber /Dünya / Suriye ordusu, Türk gözlem noktasına yaklaştı /26 Aralık 2019 20:39

Suriye ordusu, Türk gözlem noktasına yaklaştı

Suriye’nin İdlib kentinde operasyon başlatan Suriye ordusunun ilerleyişi devam ederken, Türkiye’nin bölgede bulunan askerî gözlem noktaları ise hedefte.

SHABER3.COM

Suriye ordusunun Türkiye’ye ait gözlem noktalarının etrafını sardığı yönünde bölgeden haberler geliyor.Rudaw’ın haberine göre Esad’a bağlı ordu, İdlib'de Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktasından birine daha çok yaklaştı.

Şam’a yakın El Masdar sitesi, Suriye ordunun “Ma’ar Hattat” yakınlarındaki gözlem noktasını kuşatmak üzere olduğunu duyurdu.

İki gün önce de Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdülrahman, Suriye ordusunun Türkiye'nin Surman'daki gözlem noktasının etrafını kuşattığını açıklamıştı.

Suriye ordusu tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Türkiye’nin 2017’de Moskova ve İran’la yapılan çatışmasızlık anlaşması kapsamında kurduğu 12 gözlem noktasından birine yaklaştığını duyurmuştu.

Türkiye’nin Morek’teki gözlem noktası da ağustos ayında Suriye ordusunun kontrolündeki bölgeye geçmişti.

Bir Türk heyet, hem Libya hem de idlib meselesini görüşmek üzere Moskova’ya gitmişti. Söz konusu görüşmelerin kritik maddelerinden biri de İdlib’deki Türk gözlem noktaları.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriye ordusu, Türk gözlem noktasına yaklaştı Sonraki Haber >>

Duyan o adrese koştu!

Duyan o adrese koştu!

10 gemi dolusu altın varmış!

10 gemi dolusu altın varmış!

Cezaevindeki kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın yakınları endişeli

Cezaevindeki kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın yakınları endişeli

Enes Kanter ‘Freedom’ yazdı, Sahada coştu

Enes Kanter ‘Freedom’ yazdı, Sahada coştu

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Mazot yüklerden denize döktüler

Mazot yüklerden denize döktüler

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

Kazadan son anda kurtuldu

Kazadan son anda kurtuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:55:35