Suriye ordusu, Türk gözlem noktasına yaklaştı

Suriye ordusunun Türkiye’ye ait gözlem noktalarının etrafını sardığı yönünde bölgeden haberler geliyor.Rudaw’ın haberine göre Esad’a bağlı ordu, İdlib'de Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktasından birine daha çok yaklaştı.





Şam’a yakın El Masdar sitesi, Suriye ordunun “Ma’ar Hattat” yakınlarındaki gözlem noktasını kuşatmak üzere olduğunu duyurdu.





İki gün önce de Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdülrahman, Suriye ordusunun Türkiye'nin Surman'daki gözlem noktasının etrafını kuşattığını açıklamıştı.





Suriye ordusu tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Türkiye’nin 2017’de Moskova ve İran’la yapılan çatışmasızlık anlaşması kapsamında kurduğu 12 gözlem noktasından birine yaklaştığını duyurmuştu.





Türkiye’nin Morek’teki gözlem noktası da ağustos ayında Suriye ordusunun kontrolündeki bölgeye geçmişti.





Bir Türk heyet, hem Libya hem de idlib meselesini görüşmek üzere Moskova’ya gitmişti. Söz konusu görüşmelerin kritik maddelerinden biri de İdlib’deki Türk gözlem noktaları.