Süt devi iflas etti, işçiler ayaklandı

Geçen yıl konkordato ilan eden Yörsan Gıda, aradan geçen zaman zarfında üretime devam etti.





Firma tarafından iflasın istenmesine yönelik mahkemeye dilekçe verilmesi ortalığı karıştırdı. Özlük haklarını alamayacaklarını iddia eden işçiler fabrika önünde toplandı.







Bir işçi yaptığı konuşma ile durumu özetlerken şu ifadeleri kullandı: "Aralık 10 bugün. Yörsan'dayız. Satım olacak ve iflas aşamasında. Herkes mağdur. Yaklaşık 300 kişiyiz. Satış olmasını engelliyorlar. Bazı bankalar ile anlaşma olmuyor, anlaşılması gerekiyormuş. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz."





EKONOMİK KRİZDE MALİ DARBOĞAZA GİRDİ





Yörsan, ekonomik krizin şirketi mali darboğaza sürüklediğini belirterek Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato müracaatında bulunmuştu.





İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine de giren Yörsan'ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atıldı.





1984 yılında Türkiye'nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan dört yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group'a satıldı.