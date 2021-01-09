Taklit hesabı da askıya alındı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın kalıcı olarak askıya alınan hesabını taklit eden Fransız milletvekili Joachim Son-Forget'in de hesabını askıya aldı.







Son-Forget, Trump’ın hesabının Twitter’da kalıcı olarak askıya alınmasının akabinde kendi hesabının kullanıcı adını ABD Başkanı'nın ismi değiştirdi.





Fransız milletvekili Son-Forget





Profil fotoğrafına da Trump’ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili onun adına mesaj paylaştı.





Söz konusu gelişme üzerine Twitter, Son-Forget’in hesabını da askıya aldı.