Samanyolu Haber /Dünya / Taklit hesabı da askıya alındı /09 Ocak 2021 22:29

Taklit hesabı da askıya alındı

Sosyal medya platformu Twitter, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a yönelik ambargoda bir adım daha attı.

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Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın kalıcı olarak askıya alınan hesabını taklit eden Fransız milletvekili Joachim Son-Forget'in de hesabını askıya aldı.

Son-Forget, Trump’ın hesabının Twitter’da kalıcı olarak askıya alınmasının akabinde kendi hesabının kullanıcı adını ABD Başkanı'nın ismi değiştirdi. 
Twitter Trump taklidini de yasakladı

Fransız milletvekili Son-Forget

Profil fotoğrafına da Trump’ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili onun adına mesaj paylaştı.

Söz konusu gelişme üzerine Twitter, Son-Forget’in hesabını da askıya aldı.
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