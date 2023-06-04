Samanyolu Haber /Politika / Tarım Bakanı, tarım haricinde her konuda uzman çıktı /04 Haziran 2023 13:38

Tarım Bakanı, tarım haricinde her konuda uzman çıktı

Dün akşam Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni kabinede Tarım Bakanı olan İbrahim Yumaklı’nın özgeçmişi dikkatleri çekti.

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28 Mayıs seçimlerinin geride kalmasıyla birlikte tüm gözler yeni açıklanacak kabinedeydi. Yeni kabine hakkında birçok iddialar gündeme getirilmiş, birçok ismin adı anılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam yeni kabineyi açıklamasıyla birlikte bu sefer seçilen yeni bakanların özgeçmişleri gündeme gelmeye başladı.

Hakkında en çok konuşulan bakanların başında ise Tarım ve Orman Bakanlığı’na getirilen İbrahim Yumaklı oldu.

Yeni Bakan İbrahim Yumaklı’nın kendisi kadar özgeçmişi de gündem oldu. Türkiye gibi tarım yoğun ekonomide görev yapacak Bakan’ın özgeçmişi dikkatlerden kaçmadı. Yeni bakanın neredeyse tarımla ilgili hiç görev yapmaması eleştirilere sebep oldu.

İŞLETME MEZUNU TARIM BAKANI

Tepkilere sebep olan Yumaklı’nın özgeçmişi ise şöyle;

1969 Yılında Kastamonu'da doğan İbrahim Yumaklı, Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

İş hayatına 1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat işlemleri uzmanı olarak başlayan Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı.

2011 yılında Aljazeera Türkiye'de çalışmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye'nin sahip olduğu TV kanalını yönetti. Ocak- Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev yaptı.

Ekim 2016’da GÜBRETAŞ’ta Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yumaklı, Nisan 2022’den bu yana ise Tarım Bakan Yardımcılığı görevi yapıyordu.
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