Samanyolu Haber /Politika / Tek örnek gösteremezler! /22 Ağustos 2020 18:14

Tek örnek gösteremezler!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin liyakat yerine kendisine yakın isimleri tercih etmesini eleştirdi.

Tek örnek gösteremezler!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ederek 9 Mart 2020'de Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ni kuran Ali Babacan, ekonomi bakanlığı yaptığı dönemde çevresinde bulunan yakın akrabalarından kimseyi herhangi bir pozisyona getirmediğini söyledi. 

Adem Özköse’nin YouTube kanalına konuk olan Ali Babacan, AKP'nin kamuda liyakat ve hakkaniyet ilkelerini ortadan kaldırdığını belirtti. 

BABACAN: HANGİ AKRABAMI HANGİ POZİSYONA GETİRMİŞİM?

"Torpil" imasında bulunan Babacan, "Yakın tarihin en uzun süre bakanlık yapan kişisiyim. Kamu bankaları yıllarca bana bağlıydı. Hangi akrabamı hangi pozisyona getirmişim? Tek örnek gösterebilirler mi? Sırf bu konudaki katı tutumum sebebiyle uzak durduğumuz küs akrabalarım var” diye konuştu. 
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Tek örnek gösteremezler!

Tek örnek gösteremezler!

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