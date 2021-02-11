Samanyolu Haber /Dünya / Tekrar ediyoruz, S-400'de tavrımız değişmedi /11 Şubat 2021 10:16

Tekrar ediyoruz, S-400'de tavrımız değişmedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'ye karşı Washington'un tutumunun değişmediğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'ye dair açıklamalarda bulundu. 

Price, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin S-400 hava savunma sistemine dair tavrının değişmediğini belirterek, sistemlerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını tekrarladı. 

BLINKEN, ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

ABD'nin Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Etme Kanunu (CAATSA) çerçevesindeki son müeyyidelerin S-400 sebebiyle uygulandığına işaret eden Price, "Türkiye ile hem ortak çıkarlarımız hem de ihtilaflarımız var." dedi.

Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önümüzdeki günlerde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme düzenleyebileceği bilgisini verdi.
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