Temsilciler Meclisi'nde büyük şok: 100 yıl sonra ilk kez

Bundan sonra ne olacak?

McCarthy'nin başkanlığına kendi partisinden yükselen itiraz

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından ilk oturumunu yapan 118. ABD Kongresinin iki yıllık yeni yasama süreci bugün resmenTemsilciler Meclisinin ilk oturumu için toplanan vekiller, meclis başkanını seçmek için oylamaya gitti.Meclisin yeni başkanı olması beklenen Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy partisinden 203 kişinin oyunu alırken, Cumhuriyetçilerin 10'u Andy Biggs'e oy verdi.Diğer taraftan 212 oy ile Demokratların tamamı Temsilciler Meclisindeki parti liderleri Hakeem Jeffries'e oy kullandı.Milletvekillerinin 9'u ise farklı isimlere oy verdi.Böylece McCarthy, kendi partisinden yeterli sayıda milletvekilini ikna edemediği için son 100 yılda Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerini ilk turda kazanamayan ilk çoğunluk lideri olarak kayıtlara geçti.ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor.435 üyeli Temsilciler Meclisinde halihazırda Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Ancak Demokratlardan 1 sandalye, Virginia'dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin'in 28 Kasım 2022'de vefat etmesi üzerine boş kalmıştı. McCarthy'nin başkan seçilebilmesi için ise Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyordu.Ancak bu baraj her bir milletvekilinin bir üyeyi oylaması halinde geçerli. Örneğin, 6 milletvekili oylamada çekimser kalırsa, mevcut milletvekili sayısı 434 olan mecliste çoğunluk için gereken oyun 218 değil, 214 olması gerekiyor.Öte yandan, Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden işlemeye başlayamıyor. Milletvekilleri yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğu elde edene kadar oylamaya devam edecek. McCarthy ise bu süreçte partisindeki isimleri ikna etmek için ter dökecek.Ara seçimlerin ardından Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçiler için bugünkü oylama, Meclisteki güçlerini pekiştirmek için önem arz ediyordu.Oylamanın sonucu Cumhuriyetçiler arasındaki bölünmüşlüğe işaret ederken, Demokratların hepsi Hakeem Jeffries'e oy vererek "dayanışma içinde" olduklarını göstermiş oldu.Aralarında Andy Biggs, Matt Gaetz, Bob Good, Matt Rosendale ve Ralp Norman gibi isimlerin yer aldığı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri McCarthy'nin başkanlığını desteklemeyeceklerini açıkça ifade etmişti.Bütçe, vergiler, sınırların korunması ve Kongre'deki vekillerin görev süresi gibi hususlarda bazı muhafazakarlarla çatışan McCarthy, "statükodan yana" olmakla suçlanmıştı.McCarthy'i "müesses nizamın adamı" olmakla suçlayan Cumhuriyetçi Andy Biggs, 6 Aralık 2022'de kendisinin de Temsilciler Başkanı olmak için aday olduğunu açıklamıştı.