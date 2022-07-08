Temurci'den 15 Temmuz çıkışı: Eski AKP’li yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski AKP’li, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci 15 Temmuz’un kayıp silahları konusundaki sevdiklerini korumak için sustuğunu söyledi. Temurci, seçim gecesi 15 Temmuz’a dair bildiklerini anlatacağını kaydetti.





MECBUREN SUSMAK ZORUNDA KALDIM

Halk TV’de Şule Aydın’ın sunduğu Kayda Geçsin programına konuk olan Temurci, “15 Temmuz’da sokağa çıkın dediğim ve kanını döken insanların hukukunu korumak, sevdiklerimin hukukunu korumak, onları aç kurtların önüne atıp işini aşını kaybetmelerini engellemek için mecburen bu konuda susmak sorunda olduğumu söyledim” ifadelerini kullandı.





“KAYIP SİLAHLAR KONUSUNDA DAHA NE KADAR SUSACAKSINIZ?”

Sunucu Aydın’ın, 15 Temmuz’un kayıp silahları ile ilgili, “Ne kadar daha bu konuda susacaksınız?” sözleri üzerine siyasi baskıya maruz kaldıklarını hatırlatan Temurci, “Bakın bugün il başkanları toplantımız vardı. Biliyorsunuz birçok belediye artık kayyum tarafından yönetiliyor, kayyum valilerimiz var. Düşünün bir ülkenin valisi, kayyumu benim il başkanıma gidip, ‘Sen Gelecek Partilisin, senin burada bahçen var, çay bahçen var, iş yapacaksın, her türlü şeyini sağlamışsın ama ben bu izni sana vermiyorum’ diyebiliyor.” dedi.





“SEÇİM GECESİ BİLDİĞİM HER ŞEYİ ANLATACAĞIM”

Seçime üç dört ay kala şu anda sesi çıkmayan, hiç konuşmayan insanların “Yeter artık” diyerek AKP’den ayrılacağını kaydeden Temurci, kendisinin de seçim gecesi bildiği her şeyi anlatacağını söyledi.





“SİLAHLARIN DAĞITILDIĞINA ARTIK YÜZDE 100 İNANIYORUM”

Kayıp silahlarla ilgili Temurci, “Selim Temurci sözü veriyorum. Ben Demirkilise’nin orada, Sedat Peker’in iddia ettiği üzere o silahların ilgili kişilere teslim edildiğine artık yüzde yüz inanıyorum. Dönemin AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak ben şu anda yargılanıyorum. Neden yargılanıyorum biliyor musunuz? Süleyman Soylu’nu o silahları verdiğine dair birtakım açıklamalar oldu. O dönem İstanbul’daki siyasi atmosferi bilen biri olarak Süleyman Soylu’nun boyunu aşar dedim bu. O dönem bazı isimler üzerine yoğunlaşılması gerektiğini söyledim, yargı bunu incelesin… Hakkımda şikâyette bulundu Berat Abayrak” dedi.





“BİNALİ YILDIRIM ÇIKSIN BİR ŞEY DESİN”

Sözlerinden dolayı hakkında dava açıldığını belirten Temurci, “Dönemin genel başkanı olarak Binali Yıldırım çıksın desin böyle bir şey yoktur. İki yargı olayı incelesin, ortaya koysun. Eğer böyle bir şey varsa benim gençlik kollarım üzerinden İstanbul’da bir siyaset planlayan sayın Berat Albayrak’ın bilgisi olmadan böyle bir şey gerçekleştirilemez dedim ve yaptığım bütün savunma hakkımda davaya dönüştü ve ben şu anda ekim ayında gideceğim bu dava ile ilgili hakimin karşısına çıkacağım” dedi.





HUKUK İŞLER HALE GELDİĞİNDE ARKADAŞLARIMIZ ÇIKIP GEREKENİ SÖYLEYECEK

Sedat Peker’in konuşması sonrası neler olup bittiğini öğrendiklerini belirten Temurci, “Bu ülkede İçişleri Bakanlığının ismi geçen olaylarda İçişleri Bakanı bugün bu ülkede hiçbir açıklama yapmadan medyada konuşabiliyor, sayın Cumhurbaşkanımız 2023 hedeflerinden bahsedebiliyor. Onların yaşadığı ülke ile bizim yaşadığımız ülke çok farklı. Bizim yaşadığımız Türkiye’de hukuksuzlukları hissediyoruz. İnsanlara nasıl zulmettiklerini görüyoruz, bundan dolayı da sevdiklerimizi ve kanını dökmüş insanları korumak gibi bir sorumluluğumuz var. Türkiye’de hukuk işler hale geldiğinde o arkadaşlarımız çıkıp gerekeni söyleyecek” dedi.