TFF açıkladı: Mete Kalkavan, hakemliği bıraktı!

Trabzonspor Başkanı Kasım ayında oynanan Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada VAR hakemi Mete Kalkavan'a sert sözlerle yüklenmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Artık bu terbiyesizliğin, ahlaksızlığın bitmesi lazım. VAR'da oturan arkadaş bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi merak ediyorum"





Sözcü'de yer alan habere göre Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, kariyeriyle ilgili flaş bir karara imza attı.TFF, 45 yaşındaki Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakarak Hakem Akademisi'nde VAR eğitim sorumlusu pozisyonunda göreve getirildiğini açıkladı.TFF'den yapılan açıklama, ''Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan, kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz'' ifadelerini kullandı.Merkez Hakem Kurulu ayrıca Süper Lig'de maç yönetecek hakemlerin listesini de açıkladı. Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol, Yiğit Arslan, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka ve Yaşar Kemal Uğurlu bir alt klasmana düşürüldü.Alper AkarsuÖmer Faruk TurtayOğuzhan ÇakırA.Buğra TaşkınsoyEmre KargınM.Ali MetoğluMehmet TürkmenTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması için TFF'den söz aldıklarını söylemişti. İşte Doğan'ın o sözleri:"Mete Kalkavan konusunda bize söz verilmişti o sözden sapma oldu. Ocak ayı içerisinde gerekenin yapılacağı sözü verildi.''Ertuğrul Doğan açıklamalarının devamında, "Bütün kulüplerin aynı sıkıntıları var. Ali bey de, diğer başkanlar da aynı şeyi söylüyor. Bu kadar teknoloji gelmiş, VAR'da neye bakıyorsun sen ya? Tekrar ediyorum, bizim için konuşmuyorum. Bugün benim, yarın başkasının başına geliyor. Kimse güzellik istemiyor. Adam gibi maç yönetin. VAR'ın başında pozisyonun tekrarını görüyorsun, bize başka bir şey çalıyorsun, Fenerbahçe'ye başka. İnanılmaz bir sahtekarlık var işin içinde'' ifadelerini kullanmıştı.