Samanyolu Haber /Spor / TFF açıkladı: Mete Kalkavan, hakemliği bıraktı! /03 Ocak 2024 20:19

TFF açıkladı: Mete Kalkavan, hakemliği bıraktı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Mete Kalkavan görevi bırakma kararı aldı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, kariyeriyle ilgili flaş bir karara imza attı.

TFF, 45 yaşındaki Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakarak Hakem Akademisi'nde VAR eğitim sorumlusu pozisyonunda göreve getirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama, ''Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan, kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz'' ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu ayrıca Süper Lig'de maç yönetecek hakemlerin listesini de açıkladı. Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol, Yiğit Arslan, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka ve Yaşar Kemal Uğurlu bir alt klasmana düşürüldü.

SÜPER LİG'E GELEN YENİ HAKEMLER:

    Alper Akarsu
    Ömer Faruk Turtay
    Oğuzhan Çakır
    A.Buğra Taşkınsoy
    Emre Kargın
    M.Ali Metoğlu
    Mehmet Türkmen

ERTUĞRUL DOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması için TFF'den söz aldıklarını söylemişti. İşte Doğan'ın o sözleri:

"Mete Kalkavan konusunda bize söz verilmişti o sözden sapma oldu. Ocak ayı içerisinde gerekenin yapılacağı sözü verildi.''

Trabzonspor Başkanı Kasım ayında oynanan Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada VAR hakemi Mete Kalkavan'a sert sözlerle yüklenmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Artık bu terbiyesizliğin, ahlaksızlığın bitmesi lazım. VAR'da oturan arkadaş bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi merak ediyorum"

'SAHTEKARLIK VAR İŞİN İÇİNDE'

Ertuğrul Doğan açıklamalarının devamında, "Bütün kulüplerin aynı sıkıntıları var. Ali bey de, diğer başkanlar da aynı şeyi söylüyor. Bu kadar teknoloji gelmiş, VAR'da neye bakıyorsun sen ya? Tekrar ediyorum, bizim için konuşmuyorum. Bugün benim, yarın başkasının başına geliyor. Kimse güzellik istemiyor. Adam gibi maç yönetin. VAR'ın başında pozisyonun tekrarını görüyorsun, bize başka bir şey çalıyorsun, Fenerbahçe'ye başka. İnanılmaz bir sahtekarlık var işin içinde'' ifadelerini kullanmıştı.
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