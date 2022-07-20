TFF'den yabancı hakeme yeşil ışık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde görev yapan kurulların yeni dönem başkan ve üyelerinin tanıtılması için bir basın toplantısı düzenlendi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Orhan Saka Salonu’nda yapılan toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Etik Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Temsilciler Kurulu başkanları ve üyeleri de katıldı.







“BİZ KURULLARIMIZA GÜVENİYORUZ”



Kurulların başkan ve üyelerinin çok değerli kişiler olduğunu ve önemli mesleki kariyerlere sahip olduğunu dile getiren Büyükekşi, şöyle konuştu:





“Bugün aramızda bulunan kurullarımızın başkan ve üyelerinin hepsi çok değerli ve önemli meslek kariyerlerine sahip. Alanlarında uzman isimler. Biz kendilerine güveniyoruz. Bu sezonu en iyi şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda tüm kurullarımıza olan inancımız tam. Biz saygı ve güven duygusu vereceğiz ama futbol ailesinden de mutlaka TFF yetkililerine aynı sevgi, saygı ve güveni bekliyoruz. Fair-play istiyoruz. Fair-play sadece saha içerisinde değil, saha dışında da oldukça önemli. Başkanların, teknik direktörlerin, futbolcuların, taraftarların ve medyanın bu konuda çok hassas olması gerektiğini dile getirmek istiyorum. Fair-play konusunu hep gündeme getireceğim. Benden bu konuyu bundan sonra da çok sık şekilde duyacaksınız. Bıkmadan, usanmadan bunu söyleyeceğim. Tüm kurul başkanlarımıza ve üyelerimize başarılar diliyorum, Türk futbolu için hayırlı ve uğurlu olsun.”





“VAR KAYITLARININ PAYLAŞILMASINA FIFA VE UEFA İZİN VERMİYOR”

VAR odası kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağına yönelik gelen soruya Mehmet Büyükekşi, “TFF, FIFA ve UEFA kuralları çerçevesinde hareket ediyor. Hakemlerimize gözlemcilerin vereceği notlar her hafta açıklansın demiştim. İçeri girince gördüm de FIFA ve UEFA buna izin vermiyor. VAR odasını gerek kulüp başkanlarımızın, teknik direktörlerimizin ve basın mensuplarının ziyaretine açacağız. Maçın olmadığı günlerde sizler gibi değerli basın mensuplarını randevulu davet edeceğiz. İstediğiniz soruları sorabileceksiniz. Örneklerle sizlere en detaylı şekilde bilgi verilecek. VAR kayıtları, hakem notunda olduğu gibi herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmıyor. Bunları bir yıl boyunca depolayacağız. İleride bir şey olursa bunu MHK’nın incelemesi için kayıt tutacağız” yanıtını verdi.





“ANA AMACIMIZ MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK”

Hakemlerle ilgili geçen sezon gündemde birçok sıkıntı olduğunu hatırlatan Büyükekşi, şöyle konuştu: “Sıkıntıların başında da hakemlerimizle ilgili yönetimin bir tasarrufu oldu. Bu netice sonrasında bazı hakemlerimiz Tahkim Kurulu’na gittiler ve göreve döndüler. Bu da toplumda bazı kesimlerde olumlu, bazı kesimlerde olumsuz bir algı yarattı. Futbolda marka değeri maalesef çok aşağılara düştü. Ana amacımız marka değerini yükseltmek. Marka değerini yükseltmek için bunları araç olarak kullanacağız. Biz bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Hakem atamalarını bilgisayar programıyla yapmak istiyoruz. Bunu başarabilirsek hedefimize ulaşmış olacağız. Futbolun marka değerini yükseltmiş olacağız.”





“ADİL OLACAĞIZ, YAPILMASI GEREKEN NEYSE ONU YAPACAĞIZ”

Hakemlerle ilgili görüşmeler yaptıklarını kaydeden TFF Başkanı, “Bizim bütün insanlarımız değerli. Aynı şekilde hakemlerimiz de son derece değerli. Biz önce hakemlerimize değer vereceğiz. Biz dün önemli bir toplantı yaptık ve ben şunu söyledim: Sizi başımızın üstünde taşıyacağız. Ama aynı şeyi de sizden istiyorum dedim. Biz iyi niyetliyiz, sizlerden de iyi niyet istiyoruz. Ama tersi bir şey görürsek biz de farklı hareket ederiz. Hakemlerimize güveniyoruz, onlara değer verilmesini istiyoruz. Hakemlerimizi hiçbir zaman suçlama yoluna gitmeyeceğiz. Adil olacağız, yapılması gereken neyse onu yapacağız” diye konuştu.





“BU KARAR BİZE YABANCI HAKEMLERİN GELMESİYLE İLGİLİ DEĞİL, BİZİM HAKEMLERİMİZİN YURT DIŞINDA GÖREV ALMASIYLA İLGİLİ”

Mehmet Büyükekşi, yabancı hakemlerle ilgili aldıkları karara açıklık getirirken, “Biz şu anda prensip olarak yabancı hakemleri, VAR hakemliğinde ihtiyacımız olursa getirmek için karar aldık. Yabancı hakem getirmek şu şekilde olacak: Özellikle UEFA’ya üye ülkeler arasında hakem değişimi olursa, öyle yapacağız. Bize bir hakem gelirse, bizim hakemimiz de oraya gidip maç yönetecek. Hakemlik müessesine olan güvenin artacağını düşünüyorum. Belki 3 ay sonra olur, belki 6 ay sonra olur. Bunun için bir karar almak önemliydi, bu kararı aldık. Bu karar bize yabancı hakemlerin gelmesiyle alakalı değil, bizim hakemlerimizin yurt dışında görev almasıyla ilgili” ifadelerini kullandı.





“HAKEMLERİMİZE PSİKOTEKNİK TESTLER YAPILACAK”

5 Ağustos’ta sezon başlayana kadar çok hızlı kararlar almaları gereken konular olduğunun altını çizen Büyükekşi, “Bunları teker teker alıyoruz ve açıklıyoruz. Bolu’da hakemlerimizin kampı başlayacak. Hakemlerimize burada psikoteknik testler yapılacak. İstanbul Üniversitesi ile anlaştık, bugün yarın protokol imzalayacağız” dedi.







