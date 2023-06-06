TİP 36 şehir, 85 noktada Can Atalay’ın serbest bırakılmasını istedi

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Milletvekili Can Atalay’ın mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulmasına karşı bugün 36 şehir ve 85 noktada sokağa çıkarak basın açıklaması düzenledi.



KADIGİL’DEN İKTİDARA PEŞ PEŞE SORULAR



TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul’daki Haydarpaşa Garı önünde partililerle birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadıgil, “Anayasa hükmü ortadayken, buradan başta Yargıtay savcıları olmak üzere yetkililere soruyoruz” diyerek şu soruları dile getirdi:



“-Seçilmesinin üstünden 3 hafta geçmesine rağmen Can Atalay neden hala serbest bırakılmadı?



-Can Atalay neden Meclis'te yemin edip görevine başlayamadı?



-Can Atalay ne zaman Hatay'a ulaşıp enkaza çevrilmiş olan şehrin imarı için yurttaşla beraber çalışmalarına başlayabilecek?



-Can Atalay'ın, Hatay'ı ve tüm ülkeyi enkaz altında bırakanların suçlarını yüzlerine vurmasından mı korkuyorsunuz?



-Milli iradenin yerine gelmesini engellemenin, yani milletin seçtiği vekil sanki seçilmemiş gibi davranmanın, bir suç olduğunu bilmiyor musunuz?”



“Bu sorularımızla, Anayasal kurumları Anayasa'ya uymaya bir kez daha davet ediyoruz” ifadelerini kullanan Kadıgil, “Artık bu hukuksuzluğa bir son verin! Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın. Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Saray'dan talimat beklediğiniz her gün, Anayasa'yı çiğnemeye devam ettiğiniz bir gün olarak kaydediliyor halkın defterine. Bunu unutmayın çünkü biz sizin kanun dışı, keyfi uygulamalarınızı asla unutmayacağız. Başta Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman olmak üzere haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklanarak özgürlüğü elinden alınan tüm arkadaşlarımız için mücadeleye devam edecek, adaleti mutlaka bu topraklara getireceğiz” şeklinde konuştu.



Denizli'de de TİP üyeleri Candoğan Parkı önünde toplanarak Can Atalay'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.



‘YEMİNİNİ EDEMEDİ, GÖREVİNE BAŞLAYAMADI'



Grup adına açıklamayı parti üyesi Mert Turanlı okudu. Turanlı, Atalay'ın cezaevinde haksız tutulduğunu belirterek; “Yargıtay'da dava süreci devam ederken hukuksuzca cezaevinde tutulan Can Atalay, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçildi. Avukatları aracılığı ile mazbatasını aldı ve geçtiğimiz cuma günü TBMM'ye milletvekili olarak kaydı yapıldı. Ancak seçilmiş vekilimiz, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde esir tutulduğu için milletvekili yeminini edemedi ve görevine başlayamadı. Tahliye edilmesi için evukatlarının Yargıtay'a yaptığı başvuru günlerdir yanıtsız bırakıldı” ifadelerini kullandı.



‘ANAYASA'YA UYMAYA DAVET EDİYORUZ'



Turanlı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı: “Yaşanan durum her anlamda Anayasa'ya aykırıdır. Yargıtay, Anayasa'nın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutuklununu halinin devamı, hukuka aykırı şekilde kişiyi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi, aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Seçilmesinin üzerinden üç hafta geçmesine rağmen Can Atalay neden hala serbest bırakılmadı? Anayasal kurumları Anayasa'ya uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın. Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme haklarının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Halkın iradesine saygı istiyoruz.”



“YAŞANAN DURUM HER ANLAMDA ANAYASA'YA AYKIRI”



Antalya’daki TİP üyeleri ve yurttaşlar, ortak basın açıklamasını okudu. Açıklamada şöyle denildi:



“Yargıtay'da dava süreci devam ederken hukuksuzca cezaevinde tutulan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs Milletvekilli Seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesini takiben Can Atalay, avukatları aracılığıyla milletvekili mazbatasını aldı ve geçen cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak kaydı yapıldı. Ancak seçilmiş vekilimiz, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde esir tutulduğu için henüz milletvekili yeminini edemedi ve görevine başlayamadı. Can Atalay'ın tahliye edilmesi için avukatlarının Yargıtay'a yaptığı başvuru günlerdir yanıtsız bırakıldı ve yoldaşımız hâlâ cezaevinde tutuluyor. Yaşanan durum her anlamda Anayasa'ya aykırıdır ve Yargıtay, Anayasa'nın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir. Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluk hâlinin devamı, hukuka aykırı bir şekilde, kişi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi ve aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir.”



TİP Ankara İl Binası önünde yapılan açıklamaya İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı. Açıklamayı ise TİP Parti Meclisi üyesi Erkan Yıldız yaptı. Çankaya’daki basın açıklamasında Musa Piroğlu ve Veli Saçılık da yer aldı.



AYDIN’DA CAN ATALAY ÇAĞRISI



14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen, avukatları aracılığıyla mazbatasını alan Can Atalay'ın tahliye edilmesi için partisinin 36 il, 85 noktada düzenlediği eylem çerçevesinde Aydın il merkezi, Söke ve Kuşadası'nda da bir grup partilisi basın açıklaması yaptı.



Kuşadası’nda İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanında toplananlara TİP Kuşadası İlçe Başkanı Özgecan Aslan hitap etti. Aslan, “Başta Yargıtay savcıları olmak üzere yetkililere soruyoruz. Seçilmesinin üstünden 3 hafta geçmesine rağmen Cam Atalay neden hala serbest bırakılmadı, Mecliste yemin edip görevine başlayamadı? Ne zaman Hatay’a ulaşıp enkaza çevrilmiş olan şehrin imarı için yurttaşlarla beraber çalışmalarına başlayabilecek? Hatay'ı ve tüm ülkeyi enkaz altında bırakanların suçlarını yüzlerine vurmasından mı korkuyorsunuz? Milli iradenin yerine gelmesini engellemenin yani milletin seçtiği vekil sanki seçilmemiş gibi davranmanın bir suç olduğunu bilmiyor musunuz? Bu sorularımızla anayasal kurumları anayasaya uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Artık bu hukuksuzluğa son verin” dedi.



“HATAY HALKININ İRADESİNE SAYGI İSTİYORUZ”



TİP Hatay Milletvekili ve Gezi direnişi tutuklusu Can Atalay için Bodrum'da da eylem yapıldı. Ellerinde parti bayrakları ve “Can Çıkacak Halkın Savunacak”, “Can Atalay'a Özgürlük”, “Hukuksuz Tutukluluğa Son” ve “Can Atalay Meclis'e” yazılı dövizlerle gelen eylemciler Can Atalay'ın dev fotoğrafını taşıdı.



Basın açıklamasını okuyan TİP ilçe örgütü yöneticisi Sinemis Atalay, “Can Atalay’ın tahliye edilmesi için avukatlarının Yargıtay’a yaptığı başvuru günlerdir yanıtsız bırakıldı ve yoldaşımız hala cezaevinde tutuluyor. Yaşanan durum her anlamda Anayasa’ya aykırıdır ve Yargıtay, Anayasa’nın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir. Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluluk hâlinin devamı, hukuka aykırı bir ?ekilde, kişi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi ve aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Çünkü Anayasa’nın 83. Maddesi’nde aynen şöyle yazmaktadır: ‘Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez tutuklanamaz ve yargılanamaz'” dedi.



Sinemis Atalay açıklamasının sonunda ise “Haksız, hukuksuz bir ?ekilde tutuklanarak özgürlüğü elinden alınan tüm arkadaşlarımız için mücadeleye devam edecek, adaleti mutlaka bu topraklara getireceğiz. Halkın iradesine saygı istiyoruz! Hukuka, adalete saygı istiyoruz! Hatay halkının iradesine saygı istiyoruz! Can Atalay’a özgürlük istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.



Can Atalay için İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de yürüyüş yapıldı. Ardından Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenlendi.



