Tokat bu sefer 5,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı

AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.







BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı paylaşımda, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.







GECE SAATLERİNDE 2 DEPREMLE DAHA SARSILMIŞTI



Dün saat 01.06 sıralarında merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra yine Sulusaray'da 4,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.







Depremin ardından AFAD ekipleri kent genelinde kontrol çalışması başlatıldı.





3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.







Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.