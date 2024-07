Tüm dünya bunu konuşuyor! İşte Trump'ın hayatını kurtaran hamle

Tüm dünya eski ABD Başkanı ve yeni aday Donald Trump'a gerçekleştirilen suikast girişimini konuşuyor. 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un açtığı ateşle kulağından yaralanarak kanlar içerisinde kalan Trump, suikast girişimi sonrası verdiği ilk röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, kurtuluşunun ihtimalini binde bir olarak yorumladı.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Trump'a suikast girişiminde en çok eleştirilen Gizli Servis ajanlarının saldırganı vurma konusundaki yavaşlığı oldu. New York Post'a konuşan Trump, burnunu işaret ederek Crooks'u "tam gözlerinin ortasından tek atışla" öldürdüklerini söyledi. Gizli Servis ajanlarının hızını ve gücünü öven Trump "Harika bir iş çıkardılar. Bu hepimiz için olağanüstü" dedi.



HAYATINI KURTARAN HAMLESİNİ ANLATTI



Trump, mitingde video ekranına bakmak için başını kalabalıktan yana çevirmesinin hayatını kurtarmış olabileceğini ve silahlı saldırgan Thomas Matthew Crooks'un kendisini sağ kulağından vurduktan sonra konuşmaya nasıl devam etmek istediğini anlattı.



Yasadışı göçmenlerle ilgili bir tabloyu okuyabilmek için hafifçe sağa döndüğünü belirten Trump, o anları şöyle anlattı:



"En inanılmaz olan ise sadece dönmekle kalmayıp tam zamanında ve ölçüsünde dönmüş olmamdı. Ya şans eseri ya da Tanrı sayesinde hayattayım. Nadiren kalabalığa bakarım. O anda bunu yapmamış olsaydım şu an konuşuyor olmazdık, değil mi? Sadece yarı dönmüş olsam, arkadan beynime isabet ederdi. Diğer yöne dönmüş olsam doğru kafatasımın içinden geçerdi. Mükemmel bir dönüş yapma şansım binde birdi, yani aslında şu an burada olmamam gerekiyordu. Ölmüş olmam gerekiyordu. Tam o saniyede dönmem, saldırganın ateşi kesmemesi oldukça şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Gerçekten burada olmamam gerekiyordu."



NEDEN AYAKKABILARINI İSTEDİ?



Trump'ın saldırıdan sonra ısrarla ayakkabılarını istediği de kayıtlara yansımıştı. Bunun nedenini de ilk kez açıklayan Trump, "Ajanlar beni kurtarmak için üzerime öyle bir atladılar ki ayakkabılarım ayağımdan çıktı. İnanın bana ayakkabılarım çok sıkıydı" dedi.



Trump, saldırı sonrası 'Fight (Savaş)' dediği sırada çekilen ve tarihe geçen fotoğrafa ilişkin ise şunları söyledi:



"Pek çok insan bunun şimdiye kadar gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar, ben ölmedim. İkonik bir fotoğraf için genellikle ölmeniz gerekir. O anda oradaki insanlardan gelen enerji, orada öylece durdular; bunun nasıl bir his olduğunu tarif etmek zor ama dünyanın izlediğini biliyordum. Tarihin bunu yargılayacağını biliyordum ve onlara iyi olduğumuzu göstermem gerektiğini biliyordum."