Türk ekonomisi ikinci yüzyıla nasıl giriyor?

Popülist politikaların etkisi





"Milli Sanayi" hamlesi





"En büyük sorun sermaye birikimiydi"





Darbeler döneminde ekonomi

1960'lı yıllar gelindiğinde ise iktisadi model devletçilikten özel sektörün de yer aldığı "karma ekonomi"ye doğru evrilmişti. 27 Mayıs 1960 darbesi ile Demokrat Parti iktidarı yıkılırken, 30 Eylül 1960'ta Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuş ve ithal ikameci üretim anlayışına geçiş ile devlet özel sektöre yön veren bir rol üstlenmişti. Bu yıllarda Vehbi Koç tarafından kurulan Arçelik ile, Türkiye'de ilk defa çamaşır makine ve buzdolabı üretimi başlamış, Türkiye bu dönemde Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilk stand by anlaşmasını da imzalamıştı.

"Verilen verginin hesabı sorulamıyor"





Derviş sonrası AKP dönemi





"Popülist politikalar üstün geldi"





"Son beş yıl Cumhuriyet tarihinin en kötüsü"





"Türkiye tüketim toplumu oldu"





"Türkiye-AB yakınlaşması en güçlü çıpa"



