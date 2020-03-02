Samanyolu Haber /Gündem / Türk uçakları Rusya semalarında /02 Mart 2020 22:04

Türk uçakları Rusya semalarında

Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov, Türk denetçilerin Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde CN-235 uçağıyla Rusya semaları üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştireceğini söyledi.

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Rusya'nın 2-6 Mart günleri arasında Almanya üzerinde 1300 kilometrelik bir gözlem uçuşu gerçekleştireceğini belirten Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Rıjkov, aynı dönemde Türkiye'nin de Rusya semaları üzerinde denetim uçuşu yapacağını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Rıjkov, Türk denetçiler Kubinka Havalimanı'ndan başlayarak Rusya semalarını gözlemleyecek.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İsveç gözlem uçağı CN-235 ile gerçekleştirilecek uçuş sırasında uçakta Rus uzmanlar da bulunacak.

Rusya, Almanya üzerinde gerçekleştireceği uçuşta ise An-30B uçağını kullanacak.

Denetim uçuşları Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek.
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