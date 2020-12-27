Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye ekonomisi gelecek yıl dünyada 22. sıraya gerileyecek /27 Aralık 2020 10:56

Türkiye ekonomisi gelecek yıl dünyada 22. sıraya gerileyecek

Türkiye'nin 2020'de 20. sıraya ve 2021'de 22. sıraya gerileyeceği tahmin ediliyor.

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İngiliz Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’nin (CEBR) raporuna göre, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye'nin 2020'de 20. sıraya ve 2021'de 22. sıraya gerileyeceği tahmin ediliyor. Çin ise ABD ekonomisini beklenenden beş yıl önce 2028'de geçerek "dünyanın en büyük ekonomisi" olacak.

Euronews'in haberine göre; CEBR tarafından yayımlanan yıllık Dünya Ekonomi Ligi Tablosu raporunda dünyanın 17. ekonomisi olan Türkiye'nin 2020'de 20. sıraya ve 2021'de 22. sıraya gerileyeceği kaydediliyor.

Ancak Türkiye ekonomisinin 2025'te 18. sıraya yükseleceği, 2030 ve 2035'te 20. sırada yer alacağı tahmin ediliyor.

Raporda Çin'in ekonomik büyümesinin 2021'den 2025'e kadar ortalama yüzde 5,7 ve 2026-2030 döneminde yüzde 4,5 oranında olacağı öngörülüyor.

Hindistan'ın ise 2030 yılında üçüncü sıraya çıkması bekleniyor.
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