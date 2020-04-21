Türkiye S400'leri erteledi, ABD'den mesaj geldi: Erdoğan'ın anladığına eminiz

Korona virüs krizi sebebiyle zor duruma düşen Türk ekonomisi döviz açığını kapatmak için ABD merkez bankası FED'in kapısını çalmış, ancak bir çok dünya ülkesine açılan swap hattı Türkiye'ye açılmamıştı. Bunda baş sebebin S-400 alımı sebebiyle Türkiye'ye uygulanması beklenen mali yaptırımlar olduğu belirtiliyor.





Dün ise Türkiye bu konuda önemli bir adım attı ve S-400'leri aktive etme planını 'korona virüs sebebiyle' ertelediği Reuters'e isimsiz bir Türk yetkili ağzından açıkladı. Normal şartlarda Nisan ayında tam aktive olması gereken sistemlerin ne zaman faaliyete geçeceği ise açıklanmadı ve bu nokta ucu açık bırakıldı.





ABD cephesindense bu gelişme üzerine hızlı bir yorum geldi.





Konuyla ilgili yeni bir açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapıldı.







Ortagus, Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımının 'CAATSA yaptırımları kapsamında üst düzey değerlendirmeye tabi tutulduğunu' söyledi ve "S-400 alımının ikili ilişkilerde ve NATO'da önemli bir engel oluşturduğunu en üst seviyelerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerin bu konudaki tutumumuzu anladığından eminiz" ifadelerini kullandı.