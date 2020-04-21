Covid-19 evcil hayvanlardan bulaşır mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi, geçen hafta 4 yaşındaki bir Malezya kaplanında virüs testinin pozitif çıktığını doğruladı.





İnsanlarda yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) sebep olan ve bazen şiddetli hastalık belirtilerine yol açan SARS-CoV-2 virüsünün görüldüğü diğer hayvan vakaları, bilim insanlarının ve hayvan bakıcılarının salgını farklı bir açıdan değerlendirmesini sağlıyor.





Covid-19 testi pozitif çıkan tüm hayvanların, virüsü enfekte insanlarla yakın temastan sonra kaptığı düşünülüyor (bu hayvanlar arasında Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki kaplan, Belçika’daki bir kedi ve Hong Kong’daki bir köpek de var).





KÖPEKLER VİRÜSE DAYANIKLI





Çinli araştırmacıların yaptığı ve önceki haftalarda Science bülteninde yayınlanan bir çalışma, köpek ile kedilerin de içerisinde bulunduğu ve insanlara arkadaşlık yapan bazı türlerin SARS-CoV-2 tayışıcısı olabileceğine işaret ediyor.





Ancak şimdilik, köpekler virüse daha dayanıklı gibi görünürken; kedilerin ise diğer birkaç tür ile beraber (dağgelincikleri, domuzlar, tavuklar ve ördekler dahil), insanlarda olduğu gibi solunumsal damlacıklar yoluyla virüsü kapabildikleri görülüyor.





İngiltere’deki Metropolitan Üniversitesi’nde biyoçeşitlilik ve insan gelişimi profesörü olan John Fa, “Virüslerin geçişi, türler arasında gerçekleşebilen bir durum.” diyor.





"BU DURUM ÇOK YENİ"





Fa, "İnsanlardaki bulaşıcı hastalıkların büyük kısmının (yaklaşık dörtte üçünün) bir şekilde hayvanlardan geldiğini biliyoruz. Ayrıca, goriller gibi yakın akraba olduğumuz hayvanlara kesin surette hastalık bulaştırabiliyoruz ve bu durum, insan olmayan primatların etrafında dikkatli olmamızı gerektiriyor." diye konuşuyor.





Ancak Fa, insanların uzaktan akraba oldukları diğer hayvanlara hastalık bulaştırmasının inanılmaz ölçüde olağandışı olduğunu söylüyor: “Bence bu durum çok yeni.”





Amerikan Tıbbi Veterinerlik Birliği (AVMA) adına konuşan bir yetkili, Popular Science’a e-posta ile gönderdiği bir açıklamada, evcil hayvan sahiplerinin bu noktada endişenlemesini gerektirecek sebep olmadığını söylüyor.





RESMİ BİR RAPOR YOK





Açıklamada, “Birleşik Devletler’de evcil hayvanların ya da çiftlik hayvanlarının Covid-19 olduğunu söyleyen hiçbir rapor bulunmuyor. Bu noktada, ev ve çiftlik hayvanlarının da dahil olduğu evcil hayvanların, insanlara Covid-19 bulaştırabildiğine yönelik hiçbir bulgu yok.” deniliyor.





Uzmanlar, "Eğer Covid-19 iseniz veya olduğunuzu düşünüyorsanız, AVMA, kendinizi insanlarda yaptığınız gibi evcil hayvanlarınızdan da uzakta tutmanızı ve onlara başka birinin bakmasını tavsiye ediyor. Diğer türlü, evcil hayvanınızı normal şekilde sevmeye devam edebilirsiniz." uyarısında bulunuyor.



