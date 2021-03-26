Türkiye'den AB'ye iltica ilk 7'de

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında Avrupa Birliği’ne (AB) ilk kez iltica başvurusunda bulunan kişi sayısında düşüş meydana geldi. Peki, AB ülkelerine 2020 yılında iltica edenlerin sayısı kaç? Kaç Türk vatandaşı 2020 yılında AB ülkelerine iltica başvurusunda bulundu?







Kronos'un haberine göre, AB İstatistik Ofisi (Eurostat), 2008-2020 yılları arasında AB ülkelerine her yıl kaç kişinin iltica başvurusunda bulunduğunu gösteren bir rapor yayımladı. Rapora göre, pandemi nedeniyle 2020 yılında AB’ye ilk kez iltica başvurusunda bulunan kişilerin sayısında, 2019 yılına göre yüzde 34 oranında düşüş yaşadı.





2015 YILINDA ZİRVEYİ GÖREN AB, 2020 YILINDA DAHA AZ BAŞVURU İLE KARŞILAŞTI





Eurostat’ın verilerine göre, AB ülkelerine ilk kez iltica başvuran kişilerin sayısı 2015 yılında zirve yaptı. AB ülkelerine 2015 yılında toplam 1 milyon 216 bin 900 kişi ilk kez iltica başvurusunda bulunurken, bu sayı 2020 yılında 416 bin 600 kişiye geriledi. Koronavirüs pandemisinin etkisiyle birlikte 2020 yılında iltica başvurularında ciddi bir düşüş yaşandı.







EN ÇOK SURİYELİLER İLTİCA EDİYOR: TÜRK VATANDAŞLARI İSE İLK 10’DA







Eurostat’ın verilerine göre, Suriyeliler, Afganlar, Venezuelalılar ve Kolombiyalılar en çok sığınma başvurusunda bulunan ülke vatandaşları oldu. 2020 yılında AB üyesi ülkelere yapılan iltica başvurularının yüzde 40’ını ise bu 4 ülke vatandaşı oluşturdu. AB’ye 2020 yılında en çok iltica başvurusunda bulunan ülke vatandaşları ise Suriyeliler oldu. Suriye’de yıllardır yaşanan iç savaşın ardından vatandaşlar, AB ülkelerine sığınabilmek için yıllardır büyük uğraş veriyor. 2020 yılında AB’ye yapılan iltica başvurularının yüzde 15’ini Suriyeliler oluştururken, toplam 63 bin 455 kişi iltica başvurusunda bulundu. Bu alanda Suriye’yi Afganlar (yüzde 11, 44 bin 200 kişi), Venezuelalılar (yüzde 7, 30 bin 300 kişi) ve Kolombiyalılar (yüzde 7, 29 bin 100 kişi) takip etti.





AB ülkelerine en fazla sığınma talebinde bulunan ülke vatandaşları arasında Türkler de yer alıyor. Türkler, AB’ye 2020 yılında en fazla iltica başvurusunda bulunan ülke vatandaşları listesinde 7’nci sırada yer alıyor. 2020 yılında toplam 13 bin 905 Türk vatandaşı AB ülkelerine iltica talebinde bulundu. Bu sayı, toplam yapılan başvuruların yüzde 3,3’ünü oluşturuyor.







EN ÇOK BAŞVURU ALMANYA’YA YAPILDI







Eurostat’ın yayımladığı raporda dikkat çeken bir başka detay ise, Türk vatandaşlarının 2008-2019 yılları arasında AB ülkelerine yaptıkları iltica başvurusu sayısında yaşanan artış oldu. Özellikle son yıllarda siyasi baskıların arttığı Türkiye’de vatandaşların yurtdışında yaşama isteği artıyor. Türkiye’de yapılan bir anketin sonuçlarına göre, genç nüfusun yüzde 70’i yurt dışında yaşamak veya okumak istiyor. Eurostat’ın verilerine göre ise, 2008 yılından 2019 yılına kadar olan süreçte, Türk vatandaşlarının AB ülkelerine yaptığı iltica başvuruları yüzde 731 oranında artış yaşadı. 2008 yılında AB ülkelerine toplam 2 bin 815 Türk vatandaşı sığınma talebinde bulunurken, bu sayı 2019 yılında 23 bin 420’ye ulaştı.





2020 yılında yapılan sığınma başvurularının yüzde 25’i Almanya’ya yapıldı. Almanya’ya 102 bin 500 kişi 2020 yılında iltica talebinde bulunurken, bu alanda Almanya’yı İspanya (86 bin 400 kişi, yüzde 21), Franda (81 bin 800 kişi, yüzde 20) ve Yunanistan (37 bin 900 kişi, yüzde 9) takip etti.

