Tuzlaspor-Galatasaray maçında 4 gol vardı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Sarı-kırmızılı takıma tek devre yeterken, goller Nagatomo, Falcao, Feghouli ve Belhanda'dan geldi.





Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olmuştu.





Rövanşında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikada Nagatomo, Falcao ve Feghouli ile 3-0 yaptı ve turu getirecek skoru yakaladı. İkinci yarıda 90+2. dakikada Younes Belhanda ile bir gol daha bulan Cimbom, 4-0 ile turu geçen taraf oldu.