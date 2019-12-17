Samanyolu Haber /Spor / Tuzlaspor-Galatasaray maçında 4 gol vardı /17 Aralık 2019 23:18

Tuzlaspor-Galatasaray maçında 4 gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında evinde Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray, deplasmanda rakibini farklı geçerek tur atlayan ekip oldu.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Sarı-kırmızılı takıma tek devre yeterken, goller Nagatomo, Falcao, Feghouli ve Belhanda'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olmuştu.

Rövanşında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikada Nagatomo, Falcao ve Feghouli ile 3-0 yaptı ve turu getirecek skoru yakaladı. İkinci yarıda 90+2. dakikada Younes Belhanda ile bir gol daha bulan Cimbom, 4-0 ile turu geçen taraf oldu.
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