Twitter'dan çık, sahaya in!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayılarındaki artıştan hükûmeti sorumlu tutan Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi.





Yapılan basın açıklamasında, “Sağlık Bakanı’na Twitter'ın başından kalkıp sahayı dolaşması çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin "normalleşme" adımlarını tamamen ekonomik kaygılarla attığı belirtilen açıklamada, "Salgınla mücadele sorumluluğunu vatandaşa bırakmıştır. Bugün salgının şiddeti artmış, rakamlar nisan ayı verilerine yaklaşmıştır. Yükselişe geçen vaka sayıları yaklaşan sonbahar ayları için endişelerimizi artırmaktadır." denildi.







SAĞLIK ÇALIŞANLARI YORGUN VE BİTKİN DÜŞTÜ





Covid-19 teşhisi konulan sağlık çalışanı sayısının giderek arttığı vurgulanırken, "Sağlık çalışanları sonbaharı hasta, yorgun, tükenmiş karşılaşılmaktadır." ifadelerini yer verildi.





Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın atması gereken adımlar şöyle sıralandı:





1) Öncelikle personel açığının giderilerek, yoğunluğun fazla olduğu birimlere yönelik personel planlaması ivedilikle yapılmalıdır.





2) Yorgunluk ve uykusuzluğun bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkisi düşünüldüğünde personel yetersizliği nedeniyle uzun ve kesintisiz çalışma saatlerine maruz kalan sağlık çalışanları dinlendirilmelidir.





3) Sağlık çalışanlarına yeterli kişisel koruyucu ekipman sağlanmaması hem sağlık personelinin kişisel sağlığını hem de toplum sağlığını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir.





4) Covid 19’un semptomsuz seyrettiği de göz önünde bulundurularak her türlü hasta ile doğrudan temasta olan (Aile Sağlığı Merkezleri dâhil) bütün sağlık çalışanları için yeterli miktarda kişisel koruyucu ekipman sağlanmalıdır. (Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının pek çoğu geride bıraktığımız 5 ay boyunca kişisel koruyucu ekipmanı kendi imkânları ile edinmiştir.)





KARANTİNA VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ HIZLA UYGULANMALI





5) Sağlık çalışanları arasında Covid-19 teşhisi konulanların sayısı artmasına rağmen PCR testi konusunda aksaklık yaşanmaktadır.





Sağlık çalışanlarına düzenli aralıklarla RCR testi yapılmalıdır. Covid -19 pozitif olan sağlık çalışanlarının karantina ve tedavi prosedürleri hızla uygulanmalıdır.





Semptom göstermeyen ancak testi pozitif çıkan sağlık çalışanları hem kendi sağlığının korunması hem de virüsü başkalarına bulaştırmaları olasılığı da düşünülerek, çalıştırılmamalıdır.





6) Büyük risk altında çalışan sağlık personeli enfekte olup ailelerine de bulaştırmaktan endişe etmektedir. Sonbaharda sağlık çalışanlarının konaklama ihtiyacının artacağı düşünülerek, sağlık çalışanlarının konaklama sorunu acilen organize edilmelidir.





SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KREŞ PROBLEMİ ÇÖZÜLMELİ





7) Okulların online eğitime devam edeceği gerçeğinden hareketle sağlık çalışanlarının çocukları için kreş sorunu çözülmelidir.





Yaşanan acı tecrübeler kreş sorunun ne kadar hayati bir mesele olduğunu gözler önüne sermiştir.





8) "Döner sermaye tavandan ödenecek” safsatası bırakılıp, sağlık çalışanlarının ekonomik sorunlarına son verecek gerçekçi düzenlemeler hayata geçirilmelidir.





Tüm sağlık çalışanlarının temel ücretleri ivedi olarak iyileştirilmeli, insan onuruna yaraşır ücret düzeyi sağlanmalıdır.





9) Pandemi ile mücadelenin etkin ve verimli olabilmesi, toplum sağlığının korunabilmesi için sağlık hizmetlerinin en önemli parçası sağlık çalışanlarının sorunlarına acil çözümler üretilmeli, gerekli planlamalar ivedilikle yapılmalıdır.