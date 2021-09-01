Üç kızını vahşice katleden imamla ilgili yeni detaylar

Of’un Uluağaç Mahallesi’nde cami imamı olarak görev yapan Emre Göktaş ile 12 yıllık eşi Sibel Göktaş iddialara göre ailevi sebeplerden dolayı 2 ay önce tartıştı. Tartışma sırasında imam tarafından darp edilen genç kadın evi terk ederek çocukları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif’i (4) yanına alıp ailesinin yanına gitti. Son 4 aydır imam olan eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Sibel Göktaş, şikayetçi oldu. Mahkeme de imama 1 ay uzaklaştırma cezası verdi.



KIZLARINI GÖRMEYE GİTTİ



İmam Göktaş, mahkemenin verdiği uzaklaştırma cezası bitince dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde ailesiyle birlikte yaşayan eşinin evine giderek 3 kız çocuğunu ziyaret etti. Ardından da çocuklarıyla birlikte kendi evine gitmek için yola çıktı. Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta küçük kızları dere yatağına indiren imam çocuklarının kafalarına tabancayla birer el ateş ederek öldürdü.



AMBULANS GÖNDERİN



Yaşları 4,7 ve 11 yaşında olan 3 kız çocuğunu dere yatağında tabanca ile kafalarından vuran baba Emre Göktaş, telefon ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, “Çocuklarımı vurdum acil ambulans gönderin” diyerek bulunduğu yeri bildirdi. Bir süre sonra olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri dere yatağından 3 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Ardında da elinde tabancayla bekleyen imam Göktaş jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocukların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.