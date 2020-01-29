Afrika dönüşü uçakta Putin'e mesaj!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu.





Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolündeki İdlib şehrinin Rusya ve Esed rejimi tarafından bombalanmasına tepki gösterdi.





"Eğer biz birbirimize sadık ortaklar isek Rusya da bu konuda tavrını belli edecek." diyen Erdoğan'a göre Rusya lideri Vladimir Putin ya Suriye ile olan ilişkilerini değiştirecek ya da Türkiye ile olan ilişkilerini farklı yürütecek.





Erdoğan, "Bunun başka yolu yok." dedi.





"SABRIMIZIN DA BİR SINIRI VAR, BİZ GÖBEĞİMİZİ KESERİZ"





İdlib'de Rusya ile başlatılan ateşkesin ardından bombardımanın devam etmesine dair soru üzerine Erdoğan şunları dile getirdi: "Şu an itibarıyla maalesef Rusya Astana’ya da Soçi’ye de sadık değil. Arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmelerde de kendilerine artık “İdlib’de bu bombalamaları vesaire durdurdunuz durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız.” diye ifade ediliyor."





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile en son 19 Ocak'ta Almanya'nın başşehri Berlin'de biraraya gelmişti.





En son Halep’ten TSK'nın gözlem noktalarının olduğu bölgeye top atışı olduğunu aktaran Erdoğan, "Bunlara biz bir yere kadar sabrederiz. Sabrettik, fakat ondan sonra da biz göbeğimizi keseriz." dedi.





RUSYA'YA CEVAP VERDİ: BUNLAR MI TERÖRİST?





Rusların “Teröristlere karşı mücadele ediyoruz.” iddiası ile İdlib'i bombaladığına işaret eden Erdoğan, “Kim terörist? Kendi toprağını savunanlar mı terörist? Bunlar direnişçi. Şu anda bunlara sorarsan Türkiye’deki yaklaşık 4 milyon Suriyeli de terörist. Bunlar nereden kaçtı geldi? Esed’in zulmünden kaçtı geldi."





Erdoğan, "Arzumuz bir an önce burada Rusya’nın dost olarak gördüğü rejime gereken uyarıyı yapmasıdır." dedi.





ERDOĞAN'DAN İLGİNÇ ÇIKIŞ: ASTANA SÜRECİ DİYE BİR ŞEY KALMADI





Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'de iç savaşı durdurmak maksadıyla 19 Ocak 2017'de Kazakistan'ın Astana şehrinde bir araya gelmişti.





Astana'da varılan mutabakatın gereklerinin yerine getirilmediğini belirten Erdoğan, "Şu anda Astana süreci diye bir şey de kalmadı. Astana süreci şu anda sessizlikte veya sessizliğe büründü." diye konuştu.





Erdoğan, "Burada ağırlıklı biz üç ülkeyiz, Rusya, İran, Türkiye. Şimdi bunu yeniden canlandırarak Astana sürecinden ne çıkar, bakılabilir. Tabi asıl gidilmesi gereken yer Cenevre. Cenevre konusunda da sanki unutma politikası var." ifadelerini kullandı.