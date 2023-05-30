Ukrayna saldırıları artırdı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Son günlerde en az yedi yerleşim yeri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Tver, Pskov, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgeleri dahil olmak üzere sınır ve arka yerleşimlerindeki sivil hedeflere çok sayıda saldırı düzenledi.





Shebekinsky bölgesine düzenlenen çok sayıda top ve roket saldırısında yaya köprüsü, buz arenası ve bazı yollar hasar gördü. Saldırılarda bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.





Rusya’nın başkenti Moskova’ya sabaha karşı İHA saldırısı düzenlendi





Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sabaha karşı şehre İHA saldırılarının düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu.





Belediye başkanının aktardığına göre, insansız hava aracı saldırısının şehirdeki çok sayıda binada "hafif hasara" neden olduğunu söyledi.





Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, hava savunma sistemlerinin çalışması nedeniyle Moskova bölgesi sakinlerinin bu sabah patlama seslerini duyabileceği uyarısında bulundu ve halkı sakin olmaya çağırdı.

Vali, Telegram mesajında "Bu sabah, Moskova bölgesinin bazı bölgelerinde yaşayanlar patlama seslerini duydular. Bu bizim hava savunma sistemimizdir. Moskova'ya yaklaşan birkaç insansız hava aracı düşürüldü" dedi.





Saldırıya karışan insansız hava araçlarının tam sayısı henüz resmi olarak bilinmezken, basında çıkan haberlere göre en az 10 İHA'nın bilindiği Baza telegram kanalının kaynakları, saldırıya yaklaşık 25 İHA'nın karıştığını ve çoğunun vurulduğunu söylüyor.





Ukrayna ordusunun en az üç koldan Rus savunma hattına saldırması bekleniyor





Ukrayna ordusuy, HIMARS MLRS atış noktalarını Primorskoye, Krasnaya Krinitsa, General, Gulyaipole, Novosoloshchino yerleşim bölgelerindeki temas hattı boyunca konuşlandırdı. Ayrıca İngiliz Storm Shadow seyir füzelerine (CR) sahip MiG-29 ve Su-25 taktik uçakları, Dnepropetrovsk'taki hava alanından düzenli olarak faaliyet gösteriyor.





Aynı zamanda, aynı bölgelerden - Krasnogorsk, Gavrilovka ve Novosoloshchino - Rus şehirlerine saldırılar düzenleniyor.

Dnepropetrovsk'tan Zaporozhye bölgesine T-64'lü bir tank birimi konuşlandırıldı ve 110. birliği takviye etmek için Vremievsky çıkıntısına dört tank ve birkaç MaxxPRO AFV teslim edildi.

Bin kilometreyi geçen cephe hattında havanın yağışlı olması toprağın yumuşak kalmasına sebeb oluyor, bu durum da tank ve ağır zırhlı araçların hareketini kısıtlıyor.





Önümüzdeki günlerde toprağın kurumasıyla birlikte aylardır taarruza hazırlanan Ukrayna ordusunun en az üç koldan Rus savunma hattına saldırması bekleniyor.

Ukrayna’nın saldırı gruplarını cephe gerisinde vurmaya çalışan Rus ordusunun aynı zamanda savunma hattında ciddi hazırlıklar yaptığı, çok büyük bir çarpışmaya hazırlandığı bildiriliyor.





Batı'dan 60 Leopard tankı alan Kiev, 120 F-16 istiyor





NATO ve Batı’dan 60’dan fazla Leopard tankı teslim alan Ukrayna yönetimi, şimdi de 120 F-16 savaş uçağı istiyor.





Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov Batılı ülkelerden 60'a yakın Leopard 2 tankı teslim aldıklarını açıkladı.





Ukrayna ordusunun 120 civarında da savaş uçağına ihtiyacı olduğunu söyleyen Reznikov alınacak uçakları Rusya topraklarındaki saldırılarda kullanmayacakları vaadinde bulundu.