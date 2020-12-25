Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu kaçakçısı da olsa... /25 Aralık 2020 11:37

Uyuşturucu kaçakçısı da olsa...

Eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz'in arabasında 100 kilo eroinle yakalandığını bildiren haberlere erişime engelleme kararı çıkartıldı.

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Adının geçtiği haberler nedeniyle kişilik haklarının zedelendiği iddiasıyla haberlere erişim engeli kararı aldıran Filiz, Brüksel'de büyükelçilik basın müşaviri olarak çalıştığı dönemde müşavirlik bütçe hesaplarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma geçirmiş, soruşturmada kendisini "kuralları pek iyi bilmediği" savıyla savunmuş ve sonrasında BYEGM'den atılmıştı.

Kullandığı arabada 100 kilogram eroinle Hamzabeyli sınır kapısında yakalanan Filiz'in avukatları, ilgili haberin "müvekkilleri hakkında kasıtlı olarak itibar suikastı" olduğunu savundu.

Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, haberlere erişim engeli getirildi.

Filiz, Hamzabeyli sınır kapısında 8 Aralık günü 100 kilo eroinle yakalanmış ancak olay yaklaşık iki hafta boyunca kamuoyunca duyulmamıştı. Öte yandan Filiz’in AKP’li üst düzey isimlerle fotoğrafları da bolca sosyal medyada paylaşılıyor.

Brüksel'de çalıştığı dönemde Hizmet Hareketi'yle mücadele etme adına çok sayıda demeç veren ve girişimlerde bulunan Filiz'in uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasından önümüzdeki aylarda yargılanmasına başlanacak.

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